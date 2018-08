Von Milan Chlumsky

Der eine arbeitet mit Gips, der andere mit Tusche auf Fotopapier, der nächste mit Farb- und Bleistift auf Papier, ein anderer macht Holzschnitte, ein weiterer arbeitet mit der Kaltnadel oder mit Kohle und Gouache - viele verschiedene Techniken mit einem Ziel: Ein Porträt zu schaffen, das nicht nur die physiognomischen Merkmale wiedergibt, sondern auch das beachtet, was man einst die "inneren Werte" nannte, ohne die - so die klassische Akademielehre - ein Bildnis unvollkommen bleibt.

Thomas Duttenhoeffer, Professor an der Mannheimer Hochschule für Gestaltung, war selbst bereits in vielen Galerien und Museen vertreten - einerseits als Bildhauer, der wichtige Persönlichkeiten dieser Welt entweder direkt (nach der Natur) oder indirekt (anhand von Zeichnungen, Fotografien und anderen Dokumenten) in Gips oder in Bronze porträtierte, andererseits als begnadeter Zeichner festhielt. Es gehört zu seinem Unterrichtsprogramm, dass er seinen Studierenden möglichst viele Techniken beibringt und dabei jedem Einzelnen die Freiheit lässt, für sich selbst das richtige Format herauszufinden.

So arbeitet Manuel Wagner mit dem Holzschnitt oder Nicolaus Beilharz mit Ätzungen auf einer Stahlplatte. Was alle Studenten eint, ist die ernsthafte und durchdachte Auseinandersetzung mit dem Thema sowie dem benutzten Material, etwa Tusche auf Fotopapier bei Paul Keller oder Ölstift auf Papier bei Jürgen Schlotter.

Duttenhoeffer selbst postierte seine schöne Gipsbüste von Hilde Domin in der Ausstellung unter anderen Persönlichkeiten wie George Tabori, Thomas Bernhard und Marcel Reich-Ranicki, die wiederum als Vorlage für einige Arbeiten seiner Studenten diente. Es ist eine gelungene, sehr offene Ausstellung, in der es vor allem um die imposante Fülle von verschiedenen Techniken geht in einer der schwierigsten Domänen der Bildenden Kunst: dem Porträt, das heute, in der Zeit allgegenwärtiger Fotografie, fast obsolet erscheint. Es sind aber das Auge und die Hand des Zeichners, die aus einem Porträt ein gelungenes Bild machen: Überraschend, wie viele gute Zeichner es in Thomas Duttenhoefers Klasse gibt.

Info: "Thomas Duttenhoeffer und Schüler - Porträt", Kunstverein Mannheim bis 22. November.