Porträts aus einer psychiatrischen Einrichtung in den USA zeigt die Ausstellung in Mannheim. Repro: Milan Chlumsky

Von Milan Chlumsky

Am 30. März 1981 zog der junge Amerikaner John Hinckley Junior vor dem Hilton Hotel seine kleinkalibrige Pistole und feuerte mindestens sechs Schüsse ab. Eine davon prallte von dem kugelsicheren Fenster des Präsidentenwagens ab. Eine durchschlug Ronald Reagans Lunge. Eine schnelle Operation rettete ihm das Leben. Der Prozess gegen John Hinckley endete mit seiner Einlieferung in das Saint Elisabeth Hospital mit Sicherheitsverwahrung. Als Motiv seines Attentats gab er die Liebe zu der Schauspielerin Jodie Foster an. 1999 wurde er beinahe in die Freiheit entlassen, hätte man nicht das heimlich in seine Zelle geschmuggelte Material über Jodie Foster gefunden.

Der amerikanische Fotograf Robert Mack (Jahrgang 1947) hat sich, als er Anfang der 1980er Jahre für sein Projekt "Not guilty by Reason of Insanity" (Nicht zurechnungsfähig) recherchierte, mit dem Vater des Attentäters getroffen, um Näheres über seinen Sohn zu erfahren. Später schrieb ihm der Vater einen Dankesbrief, denn Mack hatte genau verstanden, dass diese psychisch gestörten Menschen auf Hilfe angewiesen sind, auch wenn es nicht in unserer Macht steht, schlimme Verbrechen, die sie begangen haben, zu tilgen. Sie nur zu bestrafen ist keine Lösung.

Mack erhielt die Erlaubnis, in einer geschlossenen Anstalt in Maryland an der Ostküste der USA zu fotografieren. Nach kurzer Zeit war ihm klar, dass es unumgänglich sein war, noch jemandem an seiner Seite zu haben, um sich mit ihm auszutauschen. Zu groß war die psychische Belastung. Die etwas jüngere Fotografin Grace Zaccardi beschloss, mit Mack an diesem Projekt zu arbeiten.

Beide waren überrascht, dass sie fast problemlos von den etwa 180 Insassen akzeptiert wurden. Auch wenn die Fotografen sich weigerten zu erfahren, welche Straftaten die von ihnen aufgenommenen Männer begangen haben, haben sie am Ende doch gewusst, dass einige der Insassen alle Mitglieder der eigenen Familien ausgelöscht oder unbeschreiblich brutale Verbrechen begangen hatten. Der Betrachter sondiert die Porträtierten nun unwillkürlich danach, wem man ein Gewaltverbrechen zutrauen würde und wem nicht. Man kann sich dabei gewaltig irren, wie im Fall eines jungen Mannes, der - da an Schizophrenie erkrankt - nur zur Beobachtung in der Anstalt war, die sich eher als ein Krankenhaus denn als Gefängnis versteht.

Diese sehr unter die Haut gehenden Fotografien sind nur ein einziges Mal vor 25 Jahren im Museum in Baltimore gezeigt wurden. Dass sie erst jetzt, mehr als 30 Jahre nach ihrer Entstehung, wieder in die Öffentlichkeit gelangen, zeugt davon, wie schwierig in der forensischen Psychologie der Umgang mit solchen psychischen Erkrankungen ist.

Die vielen eindringlichen Blicke der "Not guilty"-Kranken bleiben im Gedächtnis haften, auch wenn wir ihre Namen nicht kennen, die Schuld, die sie auf sich geladen haben, ignorieren und ihre möglichen Sehnsüchte nur erahnen - etwa nach Geborgenheit: Manche befestigen mit einem Riemen ein kleines Transistorradio an ihrem Kopf, damit sie wenigstens mit ihrer Musik allein bleiben.

Info: "Nicht zurechnungsfähig, Fotografien von Robert Mack und Grace Zaccardi", Galerie Zephyr der Reiss-Engelhorn Museen Mannheim, bis 25. August. Katalog 36 Euro, Internet: www.zephyr-mannheim.de und www.rem-mannheim.de