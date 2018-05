Improvisationen sind ihre Stärke: Gabriela Montero in Heidelberg. Foto: Studio visuell

Von Rainer Köhl

Als recht dominante Klavierbegleiterin des Cellisten Gautier Capuçon gastierte Gabriela Montero vor wenigen Jahren zum ersten Mal beim "Heidelberger Frühling", jetzt kam die venezolanische Pianistin zu einem Solorezital wieder zu diesem Festival. Eine beachtliche Solokarriere hat sie sich aufgebaut. Nach ihrer Bronzemedaille beim Chopin-Wettbewerb Warschau 1995 ging ihr Stern auf, im Spiel mit großen Orchestern unter Leitung von Maazel, Abbado und anderen.

In ihren Soloprogrammen spezialisierte sie sich neben dem klassisch-romantischen Programm aufs Improvisieren. Für solche Programmatik liebt man sie, und auch das Heidelberger Publikum hatte sie am Ende des Abends mächtig ins Herz geschlossen.

Begonnen wurde mit den "Drei Intermezzi" op. 117 von Brahms. Gabriela Montero hat eine wunderbare Begabung, betörende Klänge aus dem Flügel zu holen. Und dennoch war dies bei Brahms etwas über Gebühr. Die Tasten streichelte sie dabei eher, als dass sie sie anschlug. So hörte man zärtlich hingeblätterte Tonfolgen, von denen fast nur noch ein wohlgetönter Hauch übrig blieb. Die Tempi sehr zerdehnt, gestaltete sie die Musik durchweg träumerisch, machte sie meditative Impressionen aus dem, was eigentlich expressiv tönen sollte.

Umso überzeugender waren dafür ihre weiteren Interpretationen. Wunderbar leichtgängige Virtuosität lieferte sie in Clara Schumanns Sonate g-Moll. Elegant und zugleich gefühlstief formulierte sie, entwickelte große Leidenschaften in den packend beschleunigten Passagen, die sie gleichfalls nie aus dem Ruder laufen ließ. Die Montero besitzt eine große Gabe, ihren Läufen viel Leben einzuhauchen, deren Eigenleben und Gefühlspotential reich zu entwickeln. Mit viel Rubato entfachte sie einen lustvollen Reigen, in den sie wunderbar lyrische Sehnsüchte ebenso einreihte wie überschwängliches Hochgefühl.

Ihre fabelhafte Technik ließ die Pianistin umso mehr in Liszts erstem "Mephisto-Walzer" hör- und sichtbar werden. Eine mühelos hochgedrehte Virtuosität offerierte sie dabei, federleicht servierte Tonrepetitionen, glitzernde Ornamente, kraftvolle Doppeloktaven und bezaubernd hingeblätterte Arpeggien. Das klang keineswegs seelenlos, sondern war reich erfüllt mit klanglicher Schönheit und Ausdruck. Die donnernden Oktaven wurden nie zu Heavy Metal, blieben immer wohlklingend, und daneben verzauberte die Pianistin mit samtig klingenden Preziosen, delikatem Scherzogeist und elfenhaft dahinhuschenden Quirligkeiten.

Schon als Kind habe sie am Klavier gerne improvisiert, erzählt die sympathische Pianistin ihrem Publikum: Das sei ein Spielplatz für sie. Improvisieren sei für sie wie Fliegen: Themen und Melodien nimmt sie dabei aus dem Publikum: Über Mozarts "Ein Mädchen oder Weibchen" erfand sie romantisch swingende Variationen. Gefolgt vom "Mackie Messer"-Song, den sie aus barocken Ursprüngen losgehen ließ: Im Stil von Scarlatti ließ sie spielerische Läufe pulsieren, mit quirligen Verzierungen angereichert, bevor sie in romantische Gefilde einschwenkte.

Auch Geschichten können inspirierend sein für eine Improvisation: Die Geschichte eines kleinen Mädchens im Berlin der 20er Jahre, die im Park ihre Puppe verlor und Franz Kafka begegnete, war der spontane Ausgangspunkt für quirlig burleske Märsche à la Prokofjew (und dessen "Peter und der Wolf"). Ihre tiefe Sorge um die politische Gewalt in ihrer Heimat inspirierte sie zu eigenen, traurig-schönen Melodien: eine Sorge, die sie zu Tränen rührte.

Die waren am Ende wieder weg, als Gabriela Montero auf Wunsch über "Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren" improvisierte, was bei ihr zu einem quirlig virtuosen Ragtime wurde. Große Publikumsbegeisterung.

