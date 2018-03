Von Klaus Welzel

Ganz am Schluss reißt Patricia Lee Smith (67) zwei Gitarrensaiten mit bloßen Fingern heraus. Das tut weh. Ein ohrenbetäubender Lärm geht zuvor über die gut 2000 Besucher auf der Mainzer Zitadelle hinweg. Aber die Heldin des Abends hatte ja zuvor gewarnt: Eltern mögen bitte dringend ihren Kindern Ohrstöpsel geben. Wer keine hat, kann sie sich an der Seite abholen. Es ist laut.

Den "Rock'n'Roll-Nigger" spielt die Patti Smith Band mit absoluter Hingabe. War es ein paar Abende zuvor in Stuttgart noch Edward Snowden, so widmet sie den Song gegen Unterdrückung am Montag der russischen Punkband Pussy Riot. Jetzt kreischen drei Gitarren um die Wette. Smith traktiert in bester Rockmanier den Verstärker. Rückkopplungseffekte. Die ganze Wut hallt über die Mainzer Kulturstätte.

Stellt sich die Frage: Werden Rocker auch erwachsen? Von Patti Smith darf man das keinesfalls erwarten. Sie ist eine Künstlerin der Worte. Streut Gedichte in ihr Set ein, zeigt sich betört vom Rhein, lobt die Stadt Gutenbergs - wegen ihres wichtigsten Sohnes. Und so macht die Amerikanerin auch aus dem aktuellen "Banga" einen Hammersong. Wenn sich dazu noch "People have the Power" gesellt, ist der grandiose Abschluss eines knapp einunddreiviertelstündigen Konzertes perfekt.

Dabei hatte alles so unspektakulär angefangen. Fast ein bisschen amateurhaft. Der Sound eher etwas zu leise. Die Songauswahl zu gedehnt. Zu wenig neues Material, ein paar alte Hits. Das erinnerte dann leider an eine Künstlerin, die ihre besten Jahre schon sehr lange hinter sich hat. Schade.

Doch im Laufe des Abends nimmt Patti Smith Kontakt zum Publikum auf. In Ansagen, die manches Mal eher Predigten als Gedichtvorträgen gleichen. Aber auch ganz direkt. Vor der Zugabe marschiert sie ins Publikum, gibt ein paar Autogramme, lässt ergeben das Handyblitzlichtgewitter über sich ergehen. Und findet den Weg zurück auf die Bühne, um eine echte Hammershow abzuliefern. Ein mehr als versöhnliches Ende. Einer der besten Augenblicke, die man auf einem Live-Konzert erleben kann.

Stimmlich ist Smith nach wie vor bestens in Form. Ein kräftiges Organ, das so gar nicht zum zierlichen Körper zu passen scheint. Und wenn sie dann mit leichten Kieksern die Tonleiter hinaufgeht und diese spitzen Laute mit ihrem kräftigen, ja man möchte fast sagen: Bass kontrastiert, dann scheint da vorne eine 40-Jährige ihre Frau zu stehen - und keine gereifte Sängerin.

Ihren bekanntesten Song, "Frederic", spielte sie nicht. Er war 1979 ihrem Ehemann Fred "Sonic" Smith gewidmet, der 1994 an Herzversagen starb. Ob sie ihn je wieder live vorträgt? Wohl eher nicht.

Patti Smith ist eine tragische Figur. Sie trägt schwer an der Welt - und genau das verlangen auch ihre Fans von ihr. In Mainz, wo der "Summer in the City" am 30. August zu Ende geht, setzte sie ein bleibendes Ausrufezeichen. Dass sie uns, dem Publikum, Macht versprach, alles ändern zu können, also den Weltenlauf, das war eines dieser vielleicht kindischen, aber auch anrührenden Signale, an die man sich noch lange nach diesem schönen Sommerabend erinnern wird.