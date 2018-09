Von Julia Neuert

Mannheim. Sonnenschein und Samy Deluxe alias Herr Sorge, das neue Alter Ego des Hamburger Rappers - passt das zusammen? Eine Kunstfigur, die er eine selbstkritische "depressive Frohnatur" nennt? Die Frage stellt sich nicht. Denn es ist kalt und grau, ab und an weht ein eisiger Wind über den Friedrichsplatz. Weit über tausend Menschen sind trotzdem an den Wasserturm gekommen, um im Rahmen der Turnfest-Konzerte den Auftritt des Hip Hop-Urgesteins zu erleben.

Was dann folgt, kommt für die meisten wohl unerwartet: Statt tanzbarer Beats wummern langsam-düstere Klänge. Und auch die sozialkritischen Texte haben nichts gemein mit Hip-Hop-Hymnen von "Grüne Brille" bis "Poesie Album". Es ist kein schlechtes Konzert - aber es funktioniert nicht.

Das Aufwärmprogramm durch Rap-Clown Vito in bunten Zirkusklamotten ist vielversprechend. Das zumeist jugendliche Publikum geht sofort mit, die Arme sind oben, die Masse wippt. Aus den Lautsprechern schallen Hymnen von 2Pac, Snoop Dogg und Busta Rhymes, bis Samy Deluxe - nein, Herr Sorge, wie er auch gebürtig heißt - gefolgt von seiner Band, den Sorgenkindern, die Bühne betritt. "Verschwörungstheorien mit schönen Melodien" heißt das neue Album, das Herr Sorge pünktlich zu dem von den Majas vorhergesagten Weltuntergang im Dezember 2012 veröffentlicht hat.

In lumpig-schicken Klamotten mit schwarzem Jackett, Zylinder und Lidschatten tritt Sorge auf. Seine Musiker sind wie Krieger aus irgendeiner Hollywood-Science-Fiction-Produktion gestylt. Sie spielen "Fröhliche Weltuntergangsmusik", "Diessasda" und "Zukunft vorbye", es ist ein Gesamtkonzept. Zum ersten Mal passt das Wetter gut. Der künstliche Nebel löst sich malerisch im Einheitsgrau am Himmel auf. Die Reaktionen bleiben verhalten, von Stück zu Stück wird es beim Stehen kälter.

Dabei sind die Texte zu den unbehaglichen Synthesizer-Beats durchaus witzig, "eine Gesellschaft, wo die Menschen dumm sind, dafür alle Telefone so smart", singt Herr Sorge. Er will der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten, man muss zuhören, kritisch war er immer. Nur die "schönen Melodien", sie springen nicht über. Am Ende kündigt er ein Cover seiner selbst an, Samy Deluxe. Und bei "Weck mich auf" gehen die Hände hoch, das Publikum jubelt und tanzt.

Nach knapp einer Stunde ist dann Schluss. Schade, man hätte sich für die vielen jungen Besucher an der Turnfestbühne mehr solcher Lieder gewünscht.