Von Ingeborg Salomon

"Jetzt war's lang schee", kurpfälzerte Denis Scheck nach 90-minütigen "Parallellektüren" mit Hans Pleschinski über Thomas Mann. "Schee" war es wirklich, dem bekannten Literaturkritiker und dem zuletzt durch sein virtuoses Erfolgsbuch "Königsallee" bekannten Schriftsteller zuzuhören, wie sie sich über Thomas Mann austauschten. Da flogen die Bälle auf dem Podium im Heidelberger Karlstorbahnhofs hin und her, dass es eine literarische Lust für die Zuhörer war.

Dabei ist Thomas Mann ein Autor mit enorm vielen Facetten: Von Konservativen als Emigrant und Vaterlandsverräter gebrandmarkt, von den Bürgerlichen als gescheiterter Bohemien bespöttelt, von Freigeistern kritisiert, weil er nie offen zu seiner Homosexualität stand. "Über kaum einen Schriftsteller wissen wir so viel und doch so wenig wie über Thomas Mann", unterstrich Pleschinski, um hinzuzufügen: "Dessen 10.000 Seiten Tagebücher lesen sich einfach so weg."

Thomas Mann gibt in diesen Tagebüchern nicht nur ausführlich Auskunft über seine körperlichen Befindlichkeiten, sondern auch (allerdings deutlich dezenter) über sein kompliziertes Liebesleben. So schreibt er 1933 über seine Begegnung im Sommer 1927 mit dem damals 17-jährigen Klaus Heuser auf Sylt: "Nach menschlichem Ermessen war das meine letzte Leidenschaft."

In Pleschinskis "Königsallee" wird eben diese Liebe thematisiert, analog zu Thomas Manns Buch "Lotte in Weimar", wo der alternde Goethe seine Jugendliebe Charlotte Buff trifft. Dementsprechend könnte das Buch auch "Klaus in Düsseldorf" heißen, frotzelte Pleschinski. Für die Collage aus biografischem Material und schriftstellerischer Freiheit zollte Denis Scheck dem Autor höchstes Lob. Was ihm Thomas Mann bedeute, wollte der Literaturkritiker dann von seinem Gast wissen. Worauf der gestand, schon als 17-jähriger Schüler den Spuren Felix Krulls gefolgt zu sein - mit einem Interrail-Ticket bis Lissabon.

Im Übrigen teilt Pleschinksi, was Thomas Mann betrifft, das Statement von Elias Canetti "Wer länger lebt, gewinnt"; insofern habe Thomas Manns Humanität Hitler besiegt - was Denis Scheck mit einem skeptischen "Na ja" kommentierte. Der Literaturnobelpreisträger sei kein eingefleischter Demokrat gewesen, die Zeit habe ihn gezwungen, politisch zu werden, konstatierte Pleschinski. Auch Religion sei ihm nicht wichtig gewesen, mit der Jüdin Katia Pringsheim verheiá †ratet, publizierte Thomas Mann seine Werke bei dem jüdischen Verleger Samuel Fischer.

Dass Thomas Mann, vermögend von Hause aus, während des Nationalsozialismus großzügig Emigranten unterstützte und seine sechs Kinder nicht nur in einem liberalen Haushalt aufwachsen ließ und sie als Erwachsene ebenfalls materiell weiter versorgte, führte Pleschinski zu Gunsten des "Zauberers" , wie ihn seine Kinder nannten, an. Nicht alle sahen das so entspannt: So "würdigte" die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Thomas Mann zu seinem 75. Geburtstag am 6. Juni 1950 mit einem äußerst bissigen Artikel.

Fi Info: Die "Parallellektüren" werden morgen um 20 Uhr im Karlstorbahnhof fortgesetzt. Denis Scheck spricht mit Sibylle Lewitscharoff über Franz Kafka.