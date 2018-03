Mit strengem Blick und Telefon in der Hand porträtierte sich Otto Dix 1922 auf dem Gemälde 'An die Schönheit'. Das Bild feiert das Nachtleben der 1920er Jahre. Bis zum 23. März 2014 ist es in der großen Ausstellung 'Dix/Beckmann - Mythos Welt' im sanierten Jugendstilbau der Mannheimer Kunsthalle zu sehen. Foto: Von der Heydt-Museum / VG Bild-Kunst

Von Karoline Hille

Das Schreiben war seine Sache nicht. Der Arbeitersohn Otto Dix, 1891 in Untermhaus bei Gera geboren, hat im Gegensatz zu vielen seiner Malerkollegen keine Manifeste, Selbstzeugnisse, Schriften oder gar Bücher verfasst und sich nie öffentlich zu seiner Kunst geäußert. Einzig im Werk selbst legte der unerbittliche Wirklichkeitssucher, der seit den 1920er Jahren zu den herausragenden figurativen Künstlern des deutschen Nachexpressionismus zählt, Zeugnis ab. Das Malen war sein Metier, das Bild sein Bekenntnis.

Seine intellektuellen Fähigkeiten schätzte Otto Dix eher gering ein, bezeichnete sich als wortkarg und "zu sachlich". Umso wertvoller erscheint die soeben vom Wienand Verlag in Köln vorgelegte Briefedition, denn im Gegensatz zur Einschätzung des eigenen Schreibtalents war Otto Dix lebenslang ein versierter, eloquenter und sehr fleißiger Briefschreiber. Weit über 2000 dieser bislang weitgehend unveröffentlichten Briefe hat die Kunsthistorikerin Gudrun Schmidt in mehrjähriger Arbeit im Nachlass, in Archiven und Institutionen gesichtet und daraus etwa 1000 Dokumente für die Veröffentlichung ausgewählt, transkribiert und kommentiert, ergänzt um eine Biografie und ein Verzeichnis der Briefpartner sowie zahlreiche Abbildungen von illustrierten Briefen oder ihnen beigelegten Zeichnungen.

Der Zeitraum umfasst von 1904 mit einer Postkarte des 13-Jährigen an den Vater und der Schilderung von Jahrmarktsvergnügungen wie Flohzirkus und Fesselkönig bis zur Absage einer Illustrationsanfrage vom 30. Juni 1969 - drei Wochen vor seinem Tod - ein Dreivierteljahrhundert: Eine Zeitreise, in der sich die historische Epoche mit den zwei verheerenden Weltkriegen ebenso spiegelt wie auch das Leben des Künstlers in all seinen Brüchen und Veränderungen. Dabei erweist sich die Entscheidung, das Briefkonvolut in vier Abschnitten nach Adressaten und hier jeweils chronologisch zu gliedern, als angenehm lesefreundlich.

Den Hauptteil nehmen die Briefe an seine Frau Martha und die Familie ein. Neben den kraftvoll-zärtlichen Liebesbriefen an "Mutzli" ab 1921, die später in eine tiefe Vertrautheit übergehen und auch die eigene Schuld - "Talent ist ein Vampir" - in der Ehekrise von 1937 kritisch reflektieren, zeugen die Briefe an die drei Kinder - immer aufs neue verschönert durch viele launige Zeichnungen voller Humor und Selbstironie. Otto Dix war ein Familienmensch.

Das Kernstück des Konvoluts bilden zweifellos die Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg, so präzise, sachlich und genau bis in jedes Detail: Dokumente einer grauenhaften Wirklichkeit, die dann in den großen Kriegsgemälden und Grafikzyklen ihre Fortsetzung finden. Die Briefe an Freunde, Kollegen und Sammler, an den Kunsthandel und Institutionen zeigen einen unbeugsamen, nie unumstrittenen, aber von seiner Kunst überzeugten Otto Dix: die beglückende Professur in Dresden und den Ruhm als Porträtist, 1933 die Entlassung, den Rückzug nach Hemmenhofen und zu den "alten Meistern", den Kampf ums tägliche Überleben.

Aus den Briefen nach 1945 gewinnt schließlich die künstlerische Neuorientierung und vor allem die Situation des alternden Künstlers als "Grenzgänger" zwischen West- und Ostdeutschland greifbare Gestalt. Otto Dix befand sich buchstäblich "zwischen allen Stühlen" und wurde zum Opfer des von beiden Systemen mit ideologischen Mitteln erbittert geführten Kalten Krieges, an dem etwa alle ihm angetragenen Professuren letztlich scheiterten.

Insgesamt gesehen entsteht im Verlauf der Korrespondenz das facettenreiche Bild eines Mannes, der zur Persönlichkeit reifte, und eines streitbaren Künstlers, der nie den einfachen Weg gegangen ist, der sich einmischte und den Konflikt nicht scheute, politisch und künstlerisch Stellung bezog und seinen Überzeugungen auch in den schweren Jahren der Verfemung als "entarteter" Künstler während der Nazidiktatur stets treu blieb.

Präsentiert wurde der mit über 1000 Seiten nicht nur inhaltlich gewichtige Band an berufenem Ort, im Rahmen der Ausstellung "Dix/Beckmann Mythos Welt" im jüngst wieder eröffneten Jugendstilbau der Mannheimer Kunsthalle, von der Herausgeberin, Dix-Expertin und Museumsdirektorin Ulrike Lorenz. Moderiert von Gudrun Schmidt las Jaques Malan vom Nationaltheater aus den Briefen.

Die Beziehungen von Otto Dix zur Kunsthalle reichen bis 1924 zurück. Gustav Friedrich Hartlaub versuchte in diesem Jahr ein Bild des nach seinen Worten "hochbegabten und führenden jungen deutschen Malers" zu erwerben, leider vergeblich. Obwohl sehr verärgert darüber, schrieb der Künstler im Mai 1925 in einem längeren (leider in die Edition nicht aufgenommenen) Brief an den Direktor: "Nun habe ich mich doch entschlossen Ihre Ausstellung zu beschicken." Dabei handelte es sich um Hartlaubs legendäre Schau "Neue Sachlichkeit", in der Dix nun doch mit sieben Gemälden vertreten war. Aus der Ausstellung gelang dann der lange geplante Ankauf von sogar zwei Gemälden: Die Witwe und Arbeiterknabe. Beide Werke wurden 1937 beschlagnahmt, das erste gilt bis heute als verschollen, das andere befindet sich im Besitz der Galerie der Stadt Stuttgart. Alte Geschichten, die gerade eine überraschende Aktualität erfahren.

Info: "Otto Dix. Briefe", herausgegeben von Ulrike Lorenz, bearbeitet und kommentiert von Gudrun Schmidt, Wienand Verlag Köln 2013, 1023 Seiten mit 287 Abb., 49,80 Euro.