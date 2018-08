Von Matthias Roth

Diese Musik ist eine Naturgewalt. Eis, Schnee, Frost, Sturm - die Oper "South Pole" des tschechischen Komponisten Miroslav Srnka, die jetzt am Staatstheater Darmstadt Premiere hatte, lässt einen frösteln auch im Frühsommer. Uraufgeführt in einer viel beachteten Produktion mit Rolando Villazon und Thomas Hampson in München 2016, wurde das Stück des 1973 geborenen Srnka, der 2006/07 "Komponist für Heidelberg" war, hier nun zum zweiten Mal produziert. Das ist für ein modernes Werk mit diesem Aufwand nicht eben selbstverständlich. Doch die Historie um den Wettlauf von Robert Scott (Michael Pegher) und Roald Amundsen (David Pichlmaier) zum Südpol ist nicht nur faszinierend als Menetekel menschlicher Allmachtsfantasie, sie wird hier auch packend erzählt (Libretto: Tom Holloway).

Die beiden, aus jeweils fünf Forschern bestehenden Teams, die 1910 bis 1912 fast zeitgleich aufbrachen, um einen bis dahin weißen Fleck auf der Landkarte mit einer Flagge zu schmücken, agieren parallel auf der Bühne und sind auch fast die ganze Zeit über präsent. Das ist nicht nur szenisch eine Herausforderung, die Intendant und Regisseur Karsten Wiegand freilich ähnlich wie in München, nur mit mehr Video-Einspielungen (sehr gelungen: Roman Kuskowski) meistert, sondern auch musikalisch.

Unter das Geschehen auf der Bühne komponierte Srnka nämlich das Orchester als beinah unabhängig davon sich entwickelnde dritte Ebene, die sich wie eine Wetterfront stürmisch aufbaut und genauso wieder verebbt. Dabei ist kaum Elektronik im Spiel, was diese Partitur umso reizvoller macht.

Johannes Harneit dirigiert in Darmstadt eine nachgebesserte Fassung. Die Koordination des Ganzen ist dabei ebenso heikel wie der enorme Fluss und Sog der Klänge aus dem Graben, die einen langen Atem brauchen und sich in gewaltigen Entwicklungsphasen artikulieren. Harneit ist sehr erfahren mit solchen Prozessen und hält die Spannung beim kontinuierlichen Auf und Ab mit starker Hand auch über die Pause hinweg. Diese Musik fesselt einfach.

Die Story dieser Südpol-Eroberung, die schließlich die Norweger unter Amundsen durch glückliche Umstände gewannen und die Engländer unter Scott mit dem Leben bezahlten, ist allerdings nur eine Folie, auf der tiefe menschliche Seelengründe durchleuchtet werden: Die Einsamkeit der Männer in dieser unwirtlichen Umgebung, die dauernde tödliche Bedrohung durch die Natur, die Sehnsucht nach geliebten Menschen und die Not, die sie nicht nur zur Abschlachtung ihrer Tiere, sondern auch beinah zu kannibalischen Exzessen treibt, sind unvorstellbar und drängen diese Forscher zum Äußersten. In Visionen begegnen sie auch ihren Frauen (Katrin Gerstenberger und Aki Hashimoto), und Scott und Amundsen singen sogar ein Duett zusammen, obwohl sie sich nie begegneten.

Diese Szenen machen Miroslav Srnkas Werk zu einer wirklich großen Oper, die klanglich auch an berühmte Vorgänger - etwa Aribert Reimanns Sturm-Szene im "Lear"- durchaus anknüpfen. Die Darmstädter Produktion bestätigt also die enorme Wirkung der Münchner Uraufführung erneut: Dieses Werk wird mit Sicherheit noch weitere Bühnen finden.

