Mannheim. (dpa) Die wegen eines Neubaus geschlossene Kunsthalle in Mannheim nutzt die Zeit bis zur Wiederöffnung an Weihnachten zu Aktionen in anderen Städten. In dem Projekt "On the Move" (In Bewegung) präsentiere das Museum vom 22. April bis zum 16. Dezember Kulturveranstaltungen an zwölf Orten im Südwesten, sagte Direktorin Ulrike Lorenz am Mittwoch. "Das ist ein Vorgriff auf das, was wir künftig sein wollen: ein aktiver Spieler, der bewusst seinen Elfenbeinturm verlässt", sagte Lorenz.

Geplant ist unter anderem eine Performance des Musikers Jürgen Palmtag in einem ehemaligen Wasserturm und Bunker in Ludwigshafen ("kulTurm") sowie eine Ausstellung des dänischen Künstlers Christian Falsnaes in Neuhausen/Fildern. "Das ist ein Mann, der von den Besuchern Bewegung fordert", sagte Kurator Sebastian Baden von der Kunsthalle Mannheim. In Heidelberg ist eine Diskussion mit Roger Buergel vorgesehen, dem Leiter der Documenta 2007.

Lorenz sagte, mit den Aktionen "wildere" die Kunsthalle nicht im Einflussbereich von Kollegen. "Wir wollen das Angebot verbreitern", meinte die Direktorin. Baden sagte, das Museum arbeite künftig auch etwa mit der Hochschule der Bildenden Künste Saar zusammen. Die Kunsthalle wird derzeit für rund 68,3 Millionen Euro erweitert.