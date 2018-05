Von Klaus Roß

Premiere beim vorletzten Konzert der 26. Heidelberger Klavierwoche: Erstmals in der langen Festivalgeschichte konnten Martin Münch und die Jahrhundertwende-Gesellschaft einen Gast aus Brasilien im DAI begrüßen. Die Pianistin Olinda Alessandrini ist als weltweit konzertierende wie referierende Botschafterin der Musik ihrer Heimat seit vielen Jahren bestens ausgewiesen - ideale Voraussetzungen also für einen kompetenten Streifzug durch die einschlägige Klavierliteratur, aus der bei uns allenfalls einige wenige Stücke von Heitor Villa-Lobos gelegentlich in den Programmen auftauchen.

Dazu gehört auch der berühmte Chôro Nr.5 "Alma Brasileira", mit dem Alessandrini ihr Recital eröffnete: Was "brasilianische Seele" bedeutet, bezeugten das melancholische Sehnsuchtsmelos und die tänzerische Verve dieses Ohrwurmes in verführerischster Form. Alessandrinis unerschöpflich farbige Sechserauswahl aus der 16-teiligen Miniaturensammlung "Cirandas" (1926) kündete eindrucksvoll von Villa-Lobos' enorm vielgestaltiger Kunst der Volksliedbearbeitung, welche in eher herben Nummern wie "Nesta rua" oder "Passarinho Dominé" sogar überraschende Bartók-Nähe erkennen ließ. Mit dem impressionistisch schillernden Prachtstück "Festa no Sertao" und der süffigen Walzerfantasie "Impressoes Seresteiras" aus dem vierteiligen "Ciclo Brasileiro" (1936) rundete die Pianistin ihr halbstündiges Komponistenporträt exquisit ab.

Villa-Lobos' brasilianische Zeitgenossen scheinen wenigstens in ihren wichtigsten Werken durchaus ähnlich entdeckenswert: Attraktive Belege lieferten Oscar Lorenzo Fernández' zündende dreisätzige "Suite Brasileira" Nr.2 (1938), Edino Kriegers facettenreiches "Preludio e Fuga"-Kabinettstück (1954) und nicht zuletzt Frutuoso Viannas herrlich urwüchsige "Danca Negreira" von 1924.

Trefflich ergänzt wurde der Raritätenreigen durch charmante Werkeinführungen der exzellent deutsch sprechenden Musikerin. Dass Olinda Alessandrini sich auch im europäischen Virtuosenrepertoire sehr wohl fühlt, bewiesen ihre außergewöhnlich stilvollen Deutungen von Liszts erstem Mephisto-Walzer und Schulz-Evlers heute selten zu hörendem Paraphrasenreißer "An der schönen blauen Donau".

Als Zugaben bot die vom Heidelberger Publikum gefeierte Pianistin drei wunderbare Kostproben aus Ernesto Nazareths "Tangos Brasileiros", in denen nicht nur sein großer Kollege Villa-Lobos "die wahre Verkörperung der brasilianischen Seele" erblickte.