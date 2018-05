Von Volker Oesterreich

Das Beste kommt zum Schluss. So soll es sein. Der neue Ludwigshafener Pfalzbau-Intendant Tilman Gersch hat sich zum Finale des in diesem Jahr erstmals veranstalteten kleinen Festivals "Offene Welt" einen viel diskutierten Theater-Happen geschnappt: Dusan David Parizeks Uraufführung von Wolfram Lotz’ ursprünglich als Hörspiel geschriebener Globalisierungs-Farce "Die lächerliche Finsternis", produziert am Wiener Akademietheater, der zweiten Spielstätte der Burg. Die Inszenierung hat für Furore gesorgt in Theaterkreisen - pro und contra - und wurde deshalb zu Recht auch zu den beiden bedeutendsten deutschsprachigen Theaterfestivals eingeladen: zu den Mülheimer Theatertagen für neue Dramatik und zum Berliner Theatertreffen, wo traditionell die zehn "bemerkenswertesten" Produktionen der Saison gezeigt werden.

Viel Lorbeer also für Lotz. Verdient hat er ihn nur partiell. Denn der Text des 1981 in Hamburg geborenen Schriftstellers ist eine ziemlich wüste, schnell dahingehuscht wirkende Sause darüber, wie surreal all die Krisen dieser Welt mit ihren neokolonialistischen und neoimperialistischen Widerwärtigkeiten auf uns einwirken. Klingt verkopft, und das wäre es auch, steuerte nicht Lotz gemeinsam mit dem tschechischen Regisseur Parizek und den vier fantastischen Burg-Schauspielerinnen Frida-Lovisa Hamann, Dorothee Hartinger, Stefanie Reinsberger und Catrin Striebeck einen komödiantisch-schrägen Kurs, der sich der Mittel der Travestie, des verballhornten Abenteuer-Genres und des Zeitgeist-Spektakels bedient. Also bitteschön: einsteigen, anschnallen - und los geht’s mit Karacho zu einem somalischen Piraten, der vor ein Hamburger Gericht zitiert wird und dort im breitesten Österreichisch erzählt, er bzw. sie habe das Piraterie-Studium einer Hochschule in Mogadischu mit Auszeichnung absolviert, obendrein auch noch gepampert durch allerlei Stipendien.

Danach geht’s hinein in einen finsteren Dschungel, der sich angeblich in Afghanistan befindet, wo ein Sondereinsatzkommando der Bundeswehr einen abtrünnigen Söldner finden und liquidieren soll. Ein Hauptfeldwebel und ein Unteroffizier mit Ossi-Akzent schippern auf dem Hindukusch hinein in die Wildnis. Ja, Sie haben richtig gelesen, in diesem Stück wird das Gebirge zu einem zweiten Amazonas. Die Botschaft des Ganzen: Es geht ziemlich mies und undurchschaubar zu in dieser Welt, aber das Lachen sollten wir uns deshalb trotzdem nicht verbieten lassen - und sei es auch nur zu dem Zweck, dass uns dieses Lachen ab und an im Halse stecken bleibt.

Das Schauspielerinnen-Quartett glänzt durch vielseitige Rampensau-Qualitäten. Die vier Frauen hauen uns in ihren Männerrollen Sätze um die Ohren wie "Es war immer und überall Krieg" oder "Das ist doch nur ein Text". Sie schmieren sich schwarze Schminke ins Gesicht, um sich über das "Blackfacing" lustig zu machen, das an anderen Theatern als gar nicht politically correct empfunden wird. Und wer gerade nicht vorne im Einsatz ist, produziert hinten als Geräuschemacherin den Sound des Urwalds oder der knisternden Spannung.

A cappella sind die vier Darstellerinnen auch ganz prima drauf, wenn sie "The Lion Sleeps Tonight" aus dem "König der Löwen" intonieren. Dass unsere Wahrnehmung dieser so verrückten wie gefährlichen Welt immer nur Stückwerk sein kann, führt uns das Quartett ohrenbetäubend vor, wenn die Bretterwand des spärlichen Bühnenbilds durch eine Häckselmaschine gejagt wird. Sogar während der Pause wird Kleinholz gemacht. Ein bisschen wirken die lautstark produzierten Holzspäne so wie Wolfram Lotz’ gehäckseltes Sprachmaterial. Beim Publikum kommt’s trotzdem an. Viel Applaus im Pfalzbau aus den leider nur mäßig besetzten Reihen.