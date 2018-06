Heidelberg. Nuria Schoenberg-Nono, Jahrgang 1932, ist die Tochter des Komponisten Arnold Schönberg aus zweiter Ehe. Sie heiratete 1955 den Komponisten Luigi Nono, der 1990 in Venedig starb, und gründete 1993 das Nono-Archiv in der Lagunenstadt, das sie bis heute leitet. Nun kommt Nuria Schoenberg-Nono zu einer Veranstaltung des Klangforums Heidelberg in den Tankturm. Redakteur Matthias Roth telefonierte vorab mit ihr.

Frau Schoenberg-Nono, können Sie sich an Ihre erste bewusste Begegnung mit der Musik Ihres Vaters erinnern?

An der University of California, wo mein Vater unterrichtete, wurden die Streichquartette aufgeführt. War ich da schon alt genug? Es gab auch einen Radiosender in Los Angeles, der spielte immer am 13. September - Vaters Geburtstag - die "Gurrelieder". Das haben wir jedes Jahr gehört. Es hat ihm eine große Freude gemacht, denn er wurde ja nicht so oft aufgeführt in den USA. Wahrscheinlich war das das erste Mal gewesen.

Die "Gurrelieder" sind ein spätromantisches Werk, aber das 3. und 4. Streichquartett sind atonal. Wie hat das auf Sie gewirkt?

Das war für mich ganz normal. Ich habe mehr moderne Musik gehört als alte! Die Konzerte in Los Angeles waren damals nicht besonders gut. Wir hatten ein paar Schallplatten, aber nicht sehr viele. Also wenn ich etwas hörte, dann war es die Musik meines Vaters. Mein Onkel Rudolf Kolisch spielte gelegentlich mit seinem Quartett bei uns. Das Schönste für mich waren aber die Proben zu "Pierrot Lunaire", die mein Vater zuhause dirigierte! Das Werk haben das Kolisch-Quartett und Erika Stiedry-Wagner einstudiert. Da war ich acht Jahre alt. Ich saß hinten und hörte zu, wie mein Vater alles erklärte. Damals habe ich verstanden, wie der Sprechgesang dieses Stücks wirklich gemeint ist: Dass die Stimme durch die Instrumente durchgehen muss, und es eben nicht nur eine Begleitung ist und so weiter. Das weiß ich alles heute noch.

Ihre Mutter Gertrud, die zweite Frau Ihres Vaters, war die Schwester des Geigers Rudolf Kolisch. Die Familien haben sich wohl oft gesehen?

Ja, so lange sie in Los Angeles lebten. Mein Onkel ist ja sehr alt geworden und war später auch wieder in Europa, in Wien, tätig. Meine Kinder haben ihn noch kennengelernt. Er war ein guter Onkel.

Kommen wir auf ihren Ehemann Luigi Nono zu sprechen. Sind sich Ihr Mann und Ihr Vater je persönlich begegnet?

Nein, leider nicht! Mein Vater ist ja nie nach Europa zurückgekommen, und Nono war damals noch nicht in Amerika gewesen. Aber er hat bei Hermann Scherchen studiert und hatte viele Werke von Schönberg gehört und analysiert. Er war ihm geistig sehr nahe, nicht nur in der Musik, sondern auch als Mensch und Person, die gerecht war und den Mut hatte, Neues zu machen.

Es gibt viele Fotos von Ihnen und Luigi Nono aus den 50er Jahren: Sie waren ein ausgesprochen hübsches Paar! War es Liebe auf den ersten Blick?

Ja, fast! Nono hatte für Scherchen die Orchesterstimmen aus der Partitur für "Moses und Aron" abgeschrieben und wollte das Werk natürlich hören. Er ist deshalb 1954 zur konzertanten Uraufführung nach Hamburg gefahren, und meine Mutter und ich sind aus Los Angeles dorthin geflogen. Wir besuchten die Generalprobe, und danach hat der Kritiker Hans Heinz Stuckenschmidt Nono meiner Mutter vorgestellt, weil dieser die Witwe Schönbergs kennenlernen wollte - und ich stand daneben. Er hatte offenbar auch schon Bilder von mir gesehen, denn er hat in einem Brief an Wolfgang Steinecke in Darmstadt geschrieben: "Diese Frau werde ich heiraten!"

Bevor Sie sich tatsächlich kannten?

Bevor er mich wirklich kannte, ja! Wir saßen uns nur beim Essen nach der Probe an einem langen Tisch schräg gegenüber und haben uns unterhalten, und er fragte mich aus über meinen Vater und so weiter. Er hatte diese Augen. Er hat mich angezogen in einer fast hypnotischen Art, und ich wollte unbedingt die Konversation aufrechterhalten, als mir plötzlich ein deutsches Wort nicht einfiel. Da rief ich laut - ich werde jetzt noch rot, wenn ich dran denke! - ich schrie also über den ganzen langen Tisch, an dessen Ende meine Mutter saß: "Mother, how do you say Government?" Sie hat ganz ruhig geantwortet: "Regierung." Und so ist das Gespräch weitergegangen mit ihm. Ich glaube, in dem Moment hat die zweite Hälfte meines Lebens angefangen. Wir waren dann zusammen mit meiner Mutter in Rom bei einem großen Festival, wo auch ein Werk von ihm uraufgeführt wurde, und er hat mich dann zehn Tage lang durch ganz Rom geführt. Als ich wieder in Los Angeles war, hat er mir dauernd geschrieben. Ein Jahr lang haben wir korrespondiert. 1955 traf ich ihn in Darmstadt wieder bei den Ferienkursen - und wir haben geheiratet!

Sie selbst haben früh versucht, auch ein Instrument zu lernen, aber es dann aufgegeben. Warum?

Ja, alle drei Kinder haben wieder damit aufgehört. Papa hat gesagt, wir seien Wunderkinder, eben weil wir so schnell aufgegeben hätten! Es war schrecklich für ihn, zu hören, was wir spielten. "Wenn du üben willst, geh’ in die Garage!", sagte er. Kein Wunder, wenn man kein Talent hat und dazu noch faul ist und nicht übt! Aber ich weiß gut, wie man spielt, ich kann Noten lesen und habe gerne im Chor gesungen: An jeder Schule und auch an der Universität habe ich immer im Chor gesungen. Das habe ich sehr gern gemacht.

Nun stehen Komponisten-Witwen in der Nachwelt meist nicht in einem besonders guten Ruf: Man denke an Constanze Mozart, Clara Schumann, Alma Mahler oder Helene Berg... Bei Ihnen ist das ganz anders.

Vielleicht sind die Zeiten heute andere. Ich bin ja auch die Tochter von einem Komponisten und habe früh verstanden, wie man mit einer kreativen Person leben kann, ohne es ihr schwer zu machen. Meine Mutter war auch eine fantastische Komponisten-Gattin - darum weiß man so wenig von ihr!

Sie haben in Venedig das Luigi-Nono-Archiv gegründet, das Sie bis heute leiten, und es heißt, da gebe es nun finanzielle Schwierigkeiten. Können Sie sagen, um was es genau geht?

Und wie es die gibt! Von der Stadt Venedig bekommen wir ja gar nichts. Null. Wir zahlen eine geringe Miete für das wunderbare alte Kloster, in dem das Archiv untergebracht ist, das ist alles. Geld von der Region bekommen wir nur für Projekte. Davon kann man aber nicht die laufenden Kosten begleichen, etwa für die zwei Halbtagskräfte, die wir beschäftigen. Das ist ein großes Problem.

Wie hoch ist denn die Summe, die Sie im Jahr bräuchten, um den Betrieb gut am Laufen zu halten?

Wir bräuchten nur 100.000 Euro. Aber man findet niemanden, der das übernehmen könnte. Dabei sind wir wirklich international und veranstalten zwischen 5. und 9. Oktober ein Festival mit Tänzern und Künstlern aus den USA, Australien, Norwegen. Die Leute kommen aus der ganzen Welt zu uns, aber die Stadt interessiert es nicht. Wir haben auch mit Luigi Brugnaro leider einen Quasi-Trump als neuen Bürgermeister, der hat das Kulturamt an sich gerissen, damit er da kein Geld ausgeben muss. Er ist einer der reichsten Menschen in Italien und hasst die Intellektuellen. Alle Kulturorganisationen in Venedig leiden darunter.