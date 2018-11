Von Matthias Roth

Niccolò Antonio Zingarelli lebte von 1752 bis 1837. Es ist keine Schande, den Musiker heute nicht mehr mit Namen zu kennen, und selbst das Programmheft zur Eröffnungspremiere des vom Heidelberger Theater ausgerichteten Festivals "Winter in Schwetzingen" nennt als Geburtsjahr 1753 - im Unterschied zu älteren Lexika und wikipedia. Immerhin kann man daraus ablesen, dass Zingarelli vor Mozart geboren wurde und nach Beethoven starb. Der Neapolitaner war ein gefragter Opernkomponist seiner Zeit, genauso aber Kirchenmusiker, etwa am Petersdom. Erst spät trat er dem Direktorium des Konservatoriums in seiner Heimatstadt bei, wo unter anderem Bellini sein Schüler war - was zur Folge hatte, dass er selbst nach seinem Tod fast nur noch als Fußnote zu Bellini in Erscheinung trat.

Was aber macht Zingarellis eigene Musik aus? Das kann man jetzt in Schwetzingen erfahren, wo mit "Giulietta & Romeo" ein Werk von 1796 - aus seiner theatralischen Hauptschaffensphase - gezeigt wird. Und gleich der erste Auftritt des Romeo macht deutlich, dass Zingarelli Mozarts Opern gekannt haben muss, zumindest "Die Zauberflöte", denn dieser traurige Held stimmt, nachdem er Giulietta bei ihrer Hochzeitsfeier gesehen hat, eine Bildnis-Arie an, die sofort ihre Wirkung zeigt: Denn die Angebetete verliebt sich sogleich in ihn. (Der Oper liegt eine freie Bearbeitung des Stoffs,den Shakespeare einst zur Welt-Tragödie gemacht hatte, von 1772 zugrunde.)

Stilistisch bewegt sich die Musik, soweit man sie hier hört, mit zahlreichen Koloraturen und strikter Trennung von Arie oder Ensemble und Rezitativ in deutlich frühklassischen Gefilden mit nicht selten noch barocken Floskeln, und auch die Besetzung mit je zwei Kastratenrollen (heute Countertenöre), Sopranen und Tenören mutet antiquiert an für die Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Auch im dritten Akt, wo ein ausgedehntes Accompagnato die Szene ausmalt, in der Romeo die scheinbar tote Giulietta in der Gruft liegend findet, bleibt das Espressivo auf diese durchaus bemerkenswerten Takte beschränkt. Dagegen bietet die Arie, die Giuliettas Vater anstimmt, als er seine Tochter tot glaubt, nur pompöse Opernkonvention und könnte mit irgendeinem Text unterlegt sein: Das hat den emotionalen Tiefgang des Plattensees.

Als Opernkomponist war Zingarelli ein Routinier, der kaum Originalität zeigt, und musikalisch reicht er bei Weitem weder an Mozarts letzte noch an Bellinis erste Werke heran: Hier jedenfalls ist nichts zu finden, was den Belcanto seines Schülers erahnen ließe. Insofern fragt man sich, was dieses Werk als sechstes einer siebenteiligen Serie mit Opern der neapolitanischen Schule im Rokokotheater zu suchen hat: Es tritt nur den Beweis an, dass auch nach Mozart noch in typischer "Seria"-Manier komponiert wurde. Der Umstand, dass speziell diese Oper bis in die 1820er Jahre auf diversen Spielplänen stand und offenbar zeittypisch belcantisch "nachgerüstet" wurde, wird hier kaum deutlich. Eine wirkliche Neubewertung des Komponisten konnte daher weder Cecilia Bartolis konzertanter Vorstoß in Salzburg, noch kann sie jetzt diese Produktion erwirken.

Die Aufführung selbst findet in Schwetzingen allerdings auf höchstem künstlerischen Niveau statt: Nadja Loschky und Thomas Wilhelm zeichnen für die wenig prätentiöse Regie verantwortlich, die alle Charaktere sauber in Szene setzt. Nur die Kostüme der Violaine Thel überzeichnen etwas, und Romeo in güldenen Hotpants ist nun kaum mehr eine reine Geschmackssache. Daniela Kercks Bühne zeigt mit wenig Aufwand, was nötig ist und zaubert dabei immer wieder geradezu poetische Räume. Die grandiosen Fechtszenen studierte Thomas Ziesch ein.

Felice Venanzoni holt als Dirigent alles, was möglich ist, aus diesem Stück. Ihm gelingt das Kunstwerk, die räumlich getrennten Akteure auf der Bühne und im Graben miteinander atmen zu lassen. Hochachtung vor dieser musikalischen Durchdringung, die allerdings auch die Schwächen der Musik deutlich macht, die man sich unter einem weniger energiereich impulsiven, nuanciert detailreichen Dirigat kaum vorstellen mag. Das Philharmonische Orchester des Heidelberger Theaters jedenfalls, barockgestählt durch viele Jahre intensivster Auseinandersetzung mit Spielpraxis und Klangästhetik dieser musikalischen Epoche, übertrifft sich an diesem Abend selbst. Sowohl die Streicher wie auch Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte und Hörner sind nebst knalliger Pauke absolut authentisch auf die Zeit um 1800 eingestimmt: Bravo für diese instrumentale Flexibilität und klangliche sowie rhythmische und artikulatorische Finesse! Desgleichen gilt für die vokalen Protagonisten: Kangmin Justin Kims Romeo und Emilie Renards Giulietta sind ein Traumpaar des Spätbarock: koloraturenfest und höhensicher, farbenreich im intimen Duett und strahlend im Kampf gegen die Mächte, die diese Liebe verhindern wollen. Etwas blasser waren Zachary Wilder als Vater der Giulietta und Terry Wey als vermittelnder Gilberto, während Namwon Huh (Giuliettas Bräutigam Teobaldo) und Rinnat Moriah (Matilda) in ihren Arien alle Register zogen. Der Chor (Einstudierung: Ines Kaun) sorgte für dramatische Zuspitzung.

Info: Neun weitere Aufführungen bis Januar. Kartentelefon: 06221/5820000