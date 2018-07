Von Heribert Vogt

Im Spannungsfeld zwischen Glanz und Elend der USA, zwischen der faszinierenden Kultur und den umstrittenen Kriegen der Vereinigten Staaten, sind zahlreiche Produktionen des Schauspiels angesiedelt. Zum Auftakt hat am 26. September Thornton Wilders Stück "Wir sind noch einmal davongekommen" Premiere, das im Zusammenhang mit dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg entstanden ist.

Es folgt das Theaterspektakel "Born with the USA" vom 3. bis 5. Oktober auf dem US-Hospital-Gelände. Die Beiträge "Die Radikalisierung Bradley Mannings" von Tim Price, "Ami Goes Home" von Nina Wurman, "Der amerikanische Soldat" von Rainer Werner Fassbinder, "Amiwiesen" von Kerstin Specht sowie ein Auftragswerk von Lothar Kittstein haben allesamt am 3. Oktober Premiere.

Zwei weitere Produktionen beschäftigen sich mit den USA. Zunächst hat Bertolt Brechts Stück "Die heilige Johanna der Schlachthöfe" in der Inszenierung von Intendant Holger Schultze am 5. Dezember Premiere. Und am 8. Mai folgt "Conversion_2" - im Rahmen des Projekts "Conversion" anlässlich des Abzugs der Amerikaner aus Heidelberg - als zweiter Teil dieser deutsch-amerikanischen "Chogeographie".

Das übrige Schauspielprogramm präsentiert einen internationalen Mix aus Klassikern, modernen Klassikern und Gegenwartsautoren. So kommt mit "Maria Stuart" am 27. Februar erstmals Friedrich Schiller auf die Bühne des neuen Heidelberger Theaters. Und bei den Schlossfestspielen wird am 27. Juni William Shakespeares "Romeo und Julia" gegeben.

Mit "Katzelmacher" kommt am 13. Februar ein zweites Stück von Rainer Werner Fassbinder. Als weiterer bedeutender bayerischer Dramatiker ist Herbert Achternbusch am 1. April mit "Ella" vertreten. Und Michael Frayns turbulente Komödie "Der nackte Wahnsinn" bildet am 4. Juli das Saisonfinale.

Schließlich werden auch Dramatiker der Gegenwart gespielt. Am 16. November wird das Bühnenwerk "I Am Crying Instead of My Dog" von Ivor Martinic uraufgeführt, bevor am 12. Dezember das Stück "Tschick" des kürzlich verstorbenen Wolfgang Herrndorf Premiere hat. Es folgen die Uraufführung von Mario Salazars "Blueberry Hill, First Degree Murder" am 29. März und die noch nicht feststehende Eröffnung des Heidelberger Stückemarkts 2015. Zu diesem Theaterfestival gibt es wiederum mehrere Verbindungen. So waren Kerstin Spechts "Amiwiesen", Herbert Achternbuschs "Ella" und Wolfgang Herrndorf "Tschick" dort bereits präsent, ebenso wie der Autor Mario Salazar.