Von Volker Oesterreich

Der Schriftsteller und langjährige Verlagsleiter des Hanser Verlags, Michael Krüger, eröffnet am 2. Februar im Heidelberger Karlstorbahnhof die neue Reihe "Literatursaison!" mit hochkarätigen Lesungen und Gesprächen. Krüger hat die Verantwortung für Hanser Ende letzten Jahres an Jo Lendle abgegeben, in der Welt der Literatur ist er aber nach wie vor exzellent vernetzt. Gerade erst wurde Krüger von Bundespräsident Joachim Gauck im Schloss Bellevue geehrt, kurz darauf verlieh ihm die Stadt München die Ehrenbürgerwürde. Nach Heidelberg bringt der 70-Jährige seinen neuen Lyrikband "Umstellung der Zeit" mit.

Herr Krüger, Sie erleben momentan viele Umstellungen bzw. Umbrüche der Zeit: persönlich, beruflich, weltgeschichtlich. Was wollen Sie davon Ihrem Heidelberger Publikum vermitteln?

Ich erlebe diese Umbrüche als Bürger, als Zeitgenosse. Der Zufall wollte es, dass ich 70 wurde und aus dem Verlag ausgeschieden bin. Aber auch unsere gesamte Branche befindet sich im Umbruch, aktuellstes Beispiel ist die Insolvenz des Weltbild-Verlags. Was jahrhundertelang gegolten hat, zeigt sich plötzlich in einem krisenhaften Zustand.

Man muss darüber nachdenken, warum das so ist und wie man damit umgeht. Auch das Schreien selbst ist davon betroffen. Wir müssen uns fragen, ob das Schreiben noch die Wirklichkeit abbildet. Entwickeln wir Gegenwelten, versuchen wir, andere Wahrheiten zu finden? Oder brauchen wir sie gar nicht zu suchen, weil diese anderen Wahrheiten schon Teil eines Netzes sind, das nach anderen Kategorien funktioniert?

Wie würden Sie Ihre Gedichte stilistisch beschreiben?

Das kann ich nicht machen, das können nur andere. Nur soviel: Ich versuche, durch Beobachtung ein paar philosophische Fragen zu stellen, die mit unserer Gegenwart zu tun haben.

Hintergrund Hintergrund voe. Es gibt hundert gute Gründe, weshalb sich die Literaturstadt Heidelberg um die Aufnahme ins Creative Cities Network der Unesco bewirbt. Das Antragspaket ist geschnürt, und wenn alles planmäßig verläuft, kann man im Herbst mit einer Entscheidung rechnen.

Das Unesco-Label ist mehr als ein Werbe-Logo, es verpflichtet zur Weiterentwicklung der Literatur-Aktivitäten. Das [+] Lesen Sie mehr Hintergrund voe. Es gibt hundert gute Gründe, weshalb sich die Literaturstadt Heidelberg um die Aufnahme ins Creative Cities Network der Unesco bewirbt. Das Antragspaket ist geschnürt, und wenn alles planmäßig verläuft, kann man im Herbst mit einer Entscheidung rechnen.

Das Unesco-Label ist mehr als ein Werbe-Logo, es verpflichtet zur Weiterentwicklung der Literatur-Aktivitäten. Das sieht man auch im Heidelberger Karlstorbahnhof so. Ulrike Hacker, die bisher maßgeblich am Mannheimer Literaturfestival "lesen.hören" beteiligt war, will nun an ihrer neuen Wirkungsstätte mit der Veranstaltungsreihe "Literatursaison!" auftrumpfen - nicht in Konkurrenz zum Deutsch-Amerikanischen Institut oder zur Stadtbücherei, sondern als Ergänzung des vielfältigen Angebots. Als Partner hat sie den Heidelberger Frühling und die Buchhandlung Schmitt & Hahn mit ins Boot geholt.

Nach der Auftakt-Veranstaltung mit Michael Krüger werden unter anderen Dirk Kurbjuweit (25. 2.), Christoph Ransmayr (14. 3.) und Martin Sonneborn (2. 4.) im Karlstorbahnhof erwartet. Die ursprünglich Anfang Februar geplante Lesung von Durs Grünbein muss aus organisatorischen Gründen in den Herbst verlegt werden. Außerdem plant der Literaturkritiker Dennis Scheck zusammen mit vier Autoren Gespräche über Ernst Jünger, Thomas Mann, Franz Kafka und Robert Musil.

[-] Weniger anzeigen

Ihr Lyrikband "Umstellung der Zeit" ist bei Suhrkamp erschienen, nicht bei Hanser. Welches Kalkül steckt hinter diesem Seitensprung?

Gar kein Kalkül. In Deutschland ist es eigentümlicherweise mit einem Hautgout behaftet, wenn man im eigenen Haus publiziert. In anderen Ländern ist diese strenge Trennung nicht notwendig. Das Gesamtwerk von Roberto Calasso erscheint ganz selbstverständlich in dem von ihm geleiteten Adelphi-Verlag in Mailand. Und T. S. Eliot hat seine Bücher bei Faber and Faber veröffentlicht. Bei uns ist das anders, warum auch immer, und deshalb habe ich meine Bücher immer woanders veröffentlicht.

Apropos Suhrkamp-Verlag: Wie schätzen Sie die Dauerkrise des großen Hanser-Konkurrenten ein?

Ich hoffe, dass die AG-Gründung möglichst bald zu einem guten Ende kommen wird. Es gibt nach wie vor anhängige Prozesse. Wenn die AG demnächst tatsächlich etabliert sein wird, gelten andere Voraussetzung.

Und wenn man dann auch noch einen dritten Aktionär dazu nimmt, der auch dafür geradesteht, dass der Verlag finanziell gut über die Runden kommt, wenn das Geschäft mal nicht so gut geht - das gibt es ja im Verlagswesen -, dann sehe ich eine strahlende Zukunft für Suhrkamp. Der Verlag hat ein hervorragendes Programm, denken Sie doch nur an die Berliner Tagebüchern von Max Frisch, die gerade herausgekommen sind. In seiner intellektuellen Kapazität ist Suhrkamp allen anderen Verlagen überlegen.

Viele Autoren Ihres ehemaligen Verlags waren Nobelpreisträger. Werden Sie auch weiterhin neugierig nach Stockholm blicken, wenn Anfang Oktober die Nobelpreisträger bekannt gegeben werden?

Wahrscheinlich schon. Das Zeremonielle dort habe ich immer sehr genossen, die Schweden können das perfekt. Die Verleihungen gehen sehr würdig über die Bühne. Sie wirken nie verzopft oder altbacken - wahrscheinlich, weil immer viele Studenten beteiligt sind und perfekt kostümiert kellnern, aufspielen oder tanzen.

Also auch eine Art hochkultureller Karneval.

Ja, natürlich, aber dieser Karneval hat sehr viel Charme.

Nochmals zurück zur Lyrik: Viele Verleger machen um sie einen großen Bogen, weil sie nur wenig gelesen und verkauft wird. Würden Sie jungen Autoren raten, die Finger von der Lyrik zu lassen, weil sie sich auf ein hoffnungsloses Terrain begeben?

Nein, im Gegenteil. Die Lyrik hat Zukunft. Es gibt viele kleine Verlage, die nicht so im Mittelpunkt stehen. Die Auflagen von Lyrik-Bänden sind in diesen kleinen Verlagen in der Regel genauso hoch wie bei großen. Diejenigen, die sich für gute Lyrik interessieren, haben eine Nase dafür und riechen, wo sie erscheint.

Ich habe gerade in diesen Tagen in einer Buchhandlung die Lyrik-Neuerscheinungen der letzten Zeit durchgesehen und dabei eine ganz erstaunliche Entdeckung beim Verlag Neue Kritik gemacht: den ersten deutschsprachigen Gedichtband von Julia Hartwig. Sie ist jetzt über 90 Jahre alt, und man kann sie in einem Atemzug mit anderen großen polnischen Dichtern wie Zbigniew Herbert oder der Literatur-Nobelpreisträgerin Wislawa Szymborska nennen.

Auch die Gedichte von Sylvia Plath erscheinen bei einem kleinen Verlag: bei Loxbooks in Wiesbaden. Ein ganz kleines Unternehmen, aber es macht fabelhafte Bücher. Die Lyrik ist eine Kommunikationsform, die man mögen muss. Man spricht mit ihr nicht 100.000 Menschen an, aber eine verschworene, qualitätsbewusste Gemeinschaft.

Wollen Sie schätzen, wie das Verhältnis von veröffentlichten Titeln zu abgelehnten Manuskripten ist? Liege ich mit der Vermutung von eins zu hundert oder sogar eins zu tausend richtig?

Eins zu hundert, würde ich sagen. Es wird ja wahnsinnig viel publiziert. Das Verlagswesen ist wie ein großer, breiter Fluss, der in einem Delta mit vielen tausend Rinnsalen mündet. Die Hauptfrage, die hinter Ihrer Frage steckt, ist aber die: Wie kommt es, dass so viele Menschen ihr Seelenheil und ihre innere Balance darin sehen, Manuskripte zu verfassen? Es hat mich immer fasziniert, wie wichtig den Menschen das Schreiben ist: a) als Notwendigkeit für sich selbst und b) als Botschaft für andere.

In der Bayerischen Akademie der Schönen Künste sind Sie als neu gewählter Präsident Nachfolger des emeritierten Heidelberger Germanistik-Professors Dieter Borchmeyer. Welche Akzente wollen Sie in der Akademie setzen?

Ich bin, offen gesagt, ratlos und sehr sauer. Die Bayerische Akademie ist 1947 vom Freistaat gegründet worden, aber der Staat tut zu wenig für sie. Die Mittel reichen gerade für die sieben Angestellten, ein Programm oder Ausstellungen kann man damit nicht anbieten. Ich habe den bayerischen Staat an seine Verantwortung für die Akademie erinnert, aber keine Antwort bekommen. Deshalb stand ich kurz davor, alles wieder hinzuschmeißen. Jede Siemens-Gesellschaft, jedes Literaturhaus hat mehr Mittel als die Akademie.

Info: Michael Krüger: "Umstellung der Zeit". Gedichte. Suhrkamp-Verlag, Frankfurt/M. 2013, 122 Seiten, 18,95 Euro. - Am 2. Februar stellt Krüger den Band im Heidelberger Karlstorbahnhof vor, Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.