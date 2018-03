Von Ingeborg Salomon

Wie passend: Der erste Arbeitstag der neuen Heidelberger Kulturamtsleiterin Dr. Andrea Edel hat am Dienstag mit "Visionen" begonnen. Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Stefan Hohenadl nahm die 50-Jährige an der Sitzung einer Arbeitsgruppe teil, die die Metropolregion Rhein-Neckar als Kulturmetropole weiterentwickeln will - unter dem Stichwort "Visionen". "Heidelberg kann da national und international Akzente setzen", unterstrich Andrea Edel gestern Nachmittag bei der offiziellen Amtseinführung.

Oberbürgermeister Eckart Würzner überreichte der Kunsthistorikerin Urkunde, Blumen, einen Heidelberg-Stift sowie Lektüre von Mark Twain. "Dieses Amt ist nicht nur wichtig, sondern herausragend. Sie sind die zentrale Ansprechpartnerin für alle unsere vielfältigen Kultureinrichtungen, und wir freuen uns auch sehr auf eigene Ideen und Impulse", unterstrich OB Würzner. Andrea Edel tritt die Nachfolge von Hans-Martin Mumm an, der nach 16-jähriger Amtszeit seit März im Ruhestand ist. Sie hatte sich unter 74 Mitbewerbern durchgesetzt, der Gemeinderat hatte sich am 21. November 2013 mit überwältigender Mehrheit für sie entschieden. Heidelberg investiert jährlich 250 Euro pro Einwohner in die Kultur und steht damit im Vergleich deutscher Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohner gut da.

Andrea Edel ist Jahrgang 1963, sie studierte Musik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main sowie Kunstgeschichte an den Universitäten Frankfurt am Main, Freiburg, Gießen und Bern. Ihre Dissertation verfasste sie über den französischen Kunsttheoretiker und Kulturpolitiker Charles Blanc. Von 1994 bis 1996 leitete Edel die Plakatsammlung am Museum für Angewandte Kunst Köln, bevor sie 1997 Direktorin des Referats Kultur in Kaiserslautern wurde. Von 2005 bis 2007 war Edel außerdem Lehrbeauftragte für Kunstgeschichte im Studiengang "Virtual Design" an der Fachhochschule Kaiserslautern und für "Synästhetik" an der Hochschule der Bildenden Künste Saar.

Sie sei sehr gut in Heidelberg angekommen und von ihren Mitarbeitern aufgenommen worden. "Mein Arbeitsplatz im historischen Haus Cajeth ist ja schon ein Traum", freut sich die neue Kulturamtsleiterin. Auch eine schöne Wohnung hätten sie und ihr Mann gefunden. Jetzt gelte es, die Akteure der vielfältigen Kulturprojekte und -einrichtungen kennenzulernen. Dass Heidelberg eine kulturbegeisterte Stadt sei mit einem breiten Spektrum sehr verschiedener Einrichtungen und für alle Bereiche von der etablierten Kultur bis zur freien Szene offen, unterstrich OB Würzner. "Wir wollen Heidelberg gemeinsam nach vorne bringen, willkommen im Team", so auch Kulturbürgermeister Joachim Gerner.