Mannheims Nachwuchs-Star Anne-Marie Lux (vorn) beeindruckt in der Titelrolle von Lessings Trauerspiel "Emilia Galotti", das in der Inszenierung von Elmar Goerden am Nationaltheater Premiere hatte. Foto: Hans Jörg Michel

Von Monika Frank

Fast zweieinhalb Jahrhunderte trennen uns von der Geschichte, die Lessing in seinem Trauerspiel "Emilia Galotti" aus dem Zeitgeist der Aufklärung heraus erzählt. Das aufstrebende Bürgertum setzt Moral gegen Macht, fühlt sich im Hochhalten von Vernunft, Anstand und Empfindsamkeit gegenüber der Willkürherrschaft und Sittenlosigkeit des Adels auf der besseren und fortschrittlicheren Seite. Doch die Grenzen sind fließend, die Charaktere komplexer als die Haltungen, was zu unlösbaren - und hier - tödlichen Konflikten führt.

Der Prinz von Guastalla, der Dämchen am Hofe überdrüssig, verliebt sich in Emilia, Tochter des Obristen Galotti, die kurz vor der Heirat mit dem Grafen Appiani steht. Bei einem fingierten Raub-überfall auf die Hochzeitskutsche, geplant vom skrupellosen Kammerherrn Marinelli, wird der Bräutigam erschossen, die zum Schein gerettete Braut auf dem Lustschloss des Prinzen "in Sicherheit" gebracht. Emilias Eltern zwingt Marinellis raffinierte Intrige zur Rückkehr in die Stadt ohne die Tochter.

In der Abschiedsszene mit dem Vater erfleht Emilia den Tod von seiner Hand und lässt keinen Zweifel daran, dass sie andernfalls Selbstmord begehen will, um ihrer Entehrung durch den Prinzen zu entgehen. Wobei die Bitte um den Tod bei Lessing nicht nur tugendhafter Stärke, sondern vor allem dem Eingeständnis von Schwäche dem prinzlichen Werben gegenüber entspringt. "Verführung ist die wahre Gewalt", bekennt Emilia, "ich habe Blut, meine Sinne sind Sinne, ich stehe für nichts!"

Elmar Goerden, der in Mannheim zuletzt Ibsens "Wildente" erfolgreich aktualisiert hat, ging nun mit demselben Inszenierungsteam und fast identischer Besetzung noch einen Schritt weiter und schuf gleich eine eigene Fassung des Lessing-Stücks, indem er den überlieferten Text kühn gekürzt und die Lücken mit Neuzutaten in heute üblichem Alltagsjargon gefüllt hat. Die locker auf Augenhöhe des Publikums heruntergespielte Tragödie wird so zur eher komischen als tragischen Farce, mit Figuren, die nichts Besonderes, sondern Menschen wie du und ich sind, anrührend lebensnah verkörpert von einem in allen Rollen glänzenden siebenköpfigen Ensemble und ergänzt durch die Schweizer Musikerin Helena Daehler, die mit ihren die jeweilige Stimmung treffsicher aufgreifenden Songs zur elektronisch verstärkten Gitarre für gleitende Übergänge zwischen Sprache und Musik sorgt.

Die Schwachstelle von Goerdens Konzept ist die dann doch kaum zu überbrückende Kluft zwischen dem ganz aus der Gegenwart gegriffenen Personal in Lydia Kirchleitners typgerechtem Kostümmix und dem alten Handlungsgerüst des Stücks, in das die Inszenierung so hineingepresst wirkt wie in den aufgeschnittenen Würfel des Schwarz-Weiß-Bühnenbilds von Silvia Merlo und Ulf Stengl. Die überragende Leistung der Schauspieler kann diese Diskrepanz oft, aber nicht immer überdecken.

In der Titelrolle beeindruckte einmal mehr Mannheims Nachwuchs-Star Anne-Marie Lux als alles andere als unschuldige und längst nicht mehr fremd bestimmte Kindfrau. Zwischen dieser Emilia und Klaus Rodewalds reichlich müde und verlebt wirkendem Prinzen hat es offenbar gleich bei der ersten Begegnung sexuell gefunkt, entsprechend einvernehmlich und schnell kommt man im feudalen Lustschloss zur Sache.

Papa (Ralf Dittrich) und Mama (Anke Schubert) Galotti fallen aus allen Wolken, der Dolchstoß ins Herz der Tochter kann nicht mehr vor dem Sündenfall schützen, findet aber dennoch statt. Rein-hard Mahlbergs Marinelli tarnt seine Bösartigkeit mit seifiger Freundlichkeit. Katharina Hauter überzeugt als kampflustige Ex-Geliebte Orsina ebenso wie Matthias Thömmes als Bilderbuch-Schwiegersohn Appiani. Für sie alle gab es lang anhaltenden begeisterten Beifall.

Info: Weitere Termine: 6. und 14. März - Kartentelefon: 0621 / 16 80 150