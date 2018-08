Von Heribert Vogt

Es weht ein rauer Wind in Chicago. Gleich dem Herbstlaub werden die Menschen in den Straßenschluchten der Metropole durcheinandergewirbelt. Wie der Zufall es will, treffen sie aufeinander oder treiben aneinander vorbei. In Birgit Bauers Inszenierung von Peter Stamms erfolgreichem Romandebüt "Agnes", für die die Regisseurin mit Dramaturgin Lea Gerschwitz eine Bühnenfassung erstellt hat, begegnen sich eine Frau und ein Mann in der Public Library in Chicago. Im Studio des Nationaltheaters Mannheim bahnt sich zwischen ihnen eine gleichermaßen von Fremdheit wie von Vertrautheit geprägte Beziehung an, die nicht nur mit der anonymen Millionenstadt verflochten ist, sondern auch in die urban geprägten Seelen der beiden Protagonisten führt.

Die kantige Landschaft des Häusermeeres erscheint zu Beginn vor allem als schneeweißer Kubus auf schwarzer Spielfläche (Bühne und Kostüme: Marcela Snaselova). Er entpuppt sich als eine Art Zauberwürfel, denn in ihn sind ganz unterschiedliche Bauelemente integriert, die herausgelöst mal Möbel, mal Großstadtszenerie vorstellen. Noch gesteigert und intensiviert wird diese Variabilität durch Videosequenzen (Regina Hess, Marcela Snaselova), die zwischendurch auf die Frontflächen projiziert werden und etwa zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli das Feuerwerk über der City zeigen.

Da befindet sich das Verhältnis zwischen dem Schweizer Sachbuchautor und der jungen amerikanischen Physikdoktorandin Agnes noch im Aufwind. Aber obwohl sie zu ihm ins Hochhaus gezogen ist, bleibt sich das Paar bei aller Nähe immer auch fern. Er arbeitet an einem Buch über amerikanische Luxuseisenbahnwaggons, sie befasst sich in ihrer Dissertation mit der Symmetrie von Atomstrukturen. Beide Lebenswelten berühren sich immer nur punktuell.

Im Art Institute von Chicago spiegeln die zwei ihre Gefühlslage in einem Gemälde des französischen Pointillisten Georges Seurat: Wie das eingeblendete Kunstwerk "Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte" (1884-86) aus einzelnen Punkten besteht und erst mit distanziertem Blick seine Wirkung entfaltet, so sind und bleiben die Metropolenbewohner letztlich vereinzelt, auch wenn sie nach außen zwischendurch glücklich erscheinen.

Michael Fuchs gibt den besonnenen Sachbuchautor mittleren Alters, der von der Vielfalt der Phänomene im Dickicht der Großstadt fasziniert ist, der sich treiben lässt, mal hierhin, mal dorthin geweht wird und hellsichtig alle Eindrücke und Verbindungen in sich aufnimmt. In diese Erlebniskette reiht sich zunächst auch die Affäre mit Agnes ein. Und immer noch sieht sich der Autor nicht nur als Beobachter, sondern als Schöpfer, der Themen aus der anonymen Umgebung heraushebt und in neue literarische Welten überführt. Aber dann beginnt er, eine Geschichte über Agnes zu schreiben - mit ungeahnten Folgen.

Zwar ist auch die von Michaela Klamminger gespielte Agnes irgendwie vom urbanen Winde verweht, aber zugleich ist sie erdverbundener geblieben. Noch mitten im Großstadttrubel weiß sie, dass sie einmal sterben muss. Die existenzielle Naturverbundenheit der so attraktiv-sinnlichen wie verschlossenen jungen Frau verstärkt sich noch, als sie schwanger wird, und zieht sich fort bis zum bitteren Schluss der melancholischen Chicago-Lovestory. Diese Liebe in den Zeiten der Globalisierung geht zwischen den medialen Parallelwelten in die Irre und Agnes in den verlassenen Straßenschluchten ihrer Seele verloren.

Im Ganzen ein stimmungsvoller, poetischer und in der Dichte seiner Zwischentöne nachdenklich machender Theaterabend. Was am Anfang zunächst viel gedankliche Konzeption vermuten lässt, entfaltet sich dann als gelungene Symbiose mit überzeugenden Schauspielerleistungen sowie Elementen aus Architektur, Kunst, Literatur, Wissenschaft und Musik (Udo Knauer). Für die sehenswerte, 90-minütige Aufführung zum Saisonstart gab es starken Applaus.

