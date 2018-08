Michelle Cheung in 'Lament' (in Trauer), gezeigt im Rahmen der 'Choreografischen Werkstatt'. Foto: H. J. Michel

Von Isabelle von Neumann-Cosel

Choreografie kann man studieren, muss man aber nicht. Die meisten der aktuellen Ballettchefs in Deutschland sind keine "gelernten" Choreografen, sondern Ex-Tänzer, die irgendwann einmal die Chance hatten, ihr eigenes Talent zum Erfinden von Bewegung auszuprobieren.

Kevin O'Day und Dominique Dumais, die beide gleichberechtigt für das Mannheimer Ballett choreografieren, haben ihr Deutschland-Debüt bei der legendären Stuttgarter Noverre Gesellschaft gegeben. Sie wissen beide, dass künftige Choreografen zu allererst eines brauchen: eine möglichst professionelle Spielwiese, das heißt Tänzer, Probenraum und -zeit und am Ende eine Vorstellung vor Publikum. Die Veranstaltungsreihe "Choreografische Werkstatt" bietet das alles und hat längst Erfolgsgeschichte geschrieben. Ehemalige oder noch aktuelle Ensemblemitglieder wie der Kanadier Tyrel Larson oder der New Yorker Brian McNeal haben hier auf der Werkhausbühne ihre überzeugende Talentprobe abgelegt und erhielten inzwischen schon Einladungen aus dem In- und Ausland.

So ist die "Choreografische Werkstatt" alle Jahre wieder ein hoch spannendes Ereignis: Vielleicht wird das Publikum, allem Werkstattcharakter und den Zwängen einer Low-Budget-Produktion zum Trotz, Zeuge der Geburt eines neuen Sterns am Choreografenhimmel.

Neun der 15 Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles nahmen die Chance zum künstlerischen Rollentausch wahr. Dabei hielten sich eher nach außen oder eher nach innen gekehrte Arbeiten die Waage: Unterhaltung des Publikums hier, Einblicke ins Seelenleben der Protagonisten dort. In glücklichen Momenten fiel beides zusammen - wie in "Mein Weg" von Zoulfia Choniiazowa, die ihren Tänzerkollegen Luis Eduardo Sayago in einem viertelstündigen Solo mit Witz und Biss die Verwirklichung seiner ganz persönlichen Träume vorzeigen ließ. Eine aufblasbare Gespielin, eher als primitves Sextoy gedacht, stilisierte er in einem rasanten Tango vorübergehend zum erotischen Subjekt - und ließ zu den Klängen von "I did it my way" Bedauern und Trotz geschmeidig zusammenfließen.

Als multitaskingfähige Bereicherung des Ensembles erwies sich Neuzugang Davidson Jaconello: Zwischen Tanzsolo (Breakdance meets Neoklassik) und Live-Percussions hin- und herwechselnd, eröffnete er den Abend mit einer gekonnten Charmeoffensive und unterstützte seine Ensemblekollegen bei ihren Musikarrangements. Das ehrgeizigste Projekt steuerte Luis Eduardo Sayago bei, der seinen Protagonisten Miguel González Muelas, den "Bewohner K 8, 19" in eine geheimnisvolle Begegnung mit per Video präsenter Natur schickte.

Hitomi Kuhara dagegen setzte in "FIFTH here" betont auf Spaß: Zu einem amüsanten Mix aus fünf ihrer Lieblings-Musiktitel ließ sie zwei heiße Glamour Girls (Agata Zajac und Zoulfia Choniiazowa) auf Tänzer Tyrel Larson los - zur Erheiterung des Publikums. Die Zuschauer sogar ganz praktisch einzubeziehen, hatte sich Tyrel Larson selbst in "Q.W.S." auf die Fahnen geschrieben - was zwei Tanzpaare zu vergnüglichem Swing so alles anstellen, konnten sie durch Aufzeigen von Farbkarten mit entscheiden. Und ganz auf Spaß setzt dieses Mal auch Brian Mc Neal: Schlaflos in Mannheim kämpfte er auf's Schönste gegen unwillige Decken und Kissen, vor allem aber gegen eine nicht abzustellende Gedankenflut.

Malthe Clemens ergründete mit Tanzpartnerin Hitomi Kuhara die Gefühle am "Entlassungstag" aus der Reha: Aufregung, Vorfreude und unbändige Lust, sich wieder zu bewegen. Sigumund Hegstad dagegen machte in seinem Solo für Michelle Cheung Anleihen bei der Ausdruckstanz-Tradition: "Lament" (in Trauer) ist die nachdenklichste Arbeit des Abends. In ihrem Experiment "Figment" (= ein Ding, das nur in der Vorstellung existiert) kämpfte sie sich mit Partner Sigmund Hegstad durch fünf Musikstücke und ebenso viele Varianten in der Paar-Beziehung.

Info: Nächste Aufführungen: 25. und 26.7., www.nationaltheater.de