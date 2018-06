Von Volker Oesterreich

Das Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen gibt nach mehrjährigen Verhandlungen und Provenienz-Prüfungen ein Gemälde aus der wichtigsten Schaffensphase Ernst-Ludwig Kirchners an die in London lebende Erbin des früheren Eigentümers zurück: "Das Urteil des Paris" aus den Jahren 1912/13. Auf der Rückseite des Gemäldes ist - wie häufig bei Kirchner - eine weitere, nicht ganz so bedeutende Arbeit mit fünf Frauenakten zu sehen. Die Provenienz des Doppel-Gemäldes wurde intensiv geprüft, eingebunden war dabei auch eine Berliner Anwaltskanzelei. Die Rückgabe sei "fair und gerecht", sagte Cornelia Reifenberg, die Kulturdezernentin der Stadt Ludwigshafen, der RNZ. Man habe sich streng an die Washingtoner Vereinbarung gehalten. Diese Vereinbarung gilt Kunst, die während der NS-Zeit beschlagnahmt wurde bzw. verschwunden ist.

Nach Cornelia Reifenbergs Informationen soll das Doppel-Gemälde für das Wilhelm-Hack-Museum "zu einem Preis deutlich unter dem Marktwert" angekauft werden. Darauf habe man sich mit der Erbin verständigt. Wie hoch der Preis ist, wird aus gegenseitiger Rücksichtnahme nicht gesagt. Man kann aber davon ausgehen, dass für Spitzenwerke Kirchners - und dazu zählt das Ludwigshafener Exponat - zweistellige Millionenbeträge veranschlagt werden.

Ursprünglich gehörte "Das Urteil des Paris" dem in Erfurt lebenden jüdischen Schuhfabrikanten Alfred Hess, der über eine große Kunstsammlung verfügte. Hess starb 1931, seine Witwe Thekla ließ 70 Werke aus der Sammlung ihres Ehemannes in die Schweiz bringen, darunter auch "Das Urteil des Paris". 1937 gelangten die Bilder wieder zurück nach Deutschland, aber Thekla Hess musste nach Großbritannien emigrieren. Von dort aus hatte sie keinen Einfluss mehr auf die Sammlung, von denen wesentliche Stücke nach Köln kamen - in den 1943 ausgebombten Kölner Kunstverein. Aus den dortigen Kisten gelangten etliche Kunstschätze in die Hände von Hehlern, die in den 1950er Jahren rechtskräftig verurteilt wurden. "Das Urteil des Paris" kam in den Besitz eines Händlers und wurde 1957 nochmals im Kölner Kunstverein ausgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war bereits Wilhelm Hack der Eigentümer des Doppel-Gemäldes. Wann und wie es in dessen Besitz gelangte, ist nicht nachweisbar. Dennoch ist der Erbanspruch der Hess-Enkelin unstrittig.

Für den Ankauf des Doppel-Gemäldes wurde eine Frist bis Ende Juni vereinbart. Zwei Drittel des Kaufpreises seien bereits finanziert, sagte Cornelia Reifenberg der RNZ. Geholfen hätten unter anderen die Ernst-von-Siemens-Stiftung und die Bundeskultur-Stiftung. Außerdem sei man mit weiteren Stiftungen und Sponsoren im Gespräch. Heute werden dazu mehr Einzelheiten bekannt gegeben.

Das "Urteil des Paris" gehört zu den Hauptwerken Kirchners aus der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Etwa gleichzeitig bzw. kurz danach entstanden verschiedene Frauenakte in Interieurszenen, des weiteren Straßenszenen wie zum Beispiel "Die Straße" (1913, MoMA New York), die ebenfalls aus der Sammlung Hess stammende "Berliner Straßenszene" (1913) und nicht zuletzt auch der vor wenigen Jahren vom Land Berlin restituierte "Potsdamer Platz" (1914, Neue Nationalgalerie Berlin).

"Das Urteil des Paris" hat Kirchner kurz nach der Auflösung der Künstlergemeinschaft "Die Brücke" gemalt. Die mythologische Szene des Paris-Urteils wird hier in ein Bordell verlegt. Statt freiem Dasein in der Natur die Käuflichkeit der Liebe in einer Großstadt-Kaschemme. Die Göttinnen sind zu einsamen und trostlosen Prostituierten geworden. Sie bestechen oder bezirzen Paris nicht mehr, sondern sind selbst käuflich.