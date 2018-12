Von Rainer Köhl

Schauergeschichte oder psychologische Fallstudie - aus ihrer Unentschiedenheit gewinnt Benjamin Brittens Oper "The Turn of the Screw" (nach der gleichnamigen Erzählung von Henry James) ihren besonderen Reiz. Frank Hilbrichs Inszenierung am Mannheimer Nationaltheater bezieht gleichwohl Stellung und liefert psychologische Erklärungen für die geheimnisvollen Geschehnisse in einem Landhaus.

Eine Gouvernante erhält den Auftrag, die beiden Kinder Miles und Flora zu betreuen und für ihre gute Erziehung zu sorgen. Der Auftraggeber ist der Vormund der Kinder, der die Bedingung stellt, ihn niemals mit Problemen dieser Erziehung zu behelligen.

Trotz ihrer Zweifel nimmt die Gouvernante den Auftrag an. Sie trifft die Pfleglinge gut erzogen an und wendet sich ihnen gern zu. Doch dann breiten sich Schatten aus in Gestalt der beiden spukhaften Erscheinungen Miss Jessel und Mister Quint. Sie waren ehemalige Angestellte und ein Liebespaar, das auf ungeklärte Weise ums Leben kam.

Noch als Tote scheinen sie Einfluss auf die Kinder zu haben. Um Schuld und Unschuld kreist die Oper, um Obsessionen erwachsener Menschen und um die Fantasie des Bösen. "Das Fest der Unschuld ist ertränkt", heißt es gegen Ende. Wahl- und wechselweise können hier alle böse, verrückt, krank oder schuldig sein: Es gibt viele Möglichkeiten, und verschiedene Perspektiven der Wahrnehmung öffnen sich dabei. Drum arbeitet der Regisseur mit Splitscreen. Wie auf einem viergeteilten großen Bildschirm hat Bühnenbildner Volker Thiele die Szene in vier Räume aufgeteilt.

Aus unterschiedlichen Perspektiven, mit Variationen und Abweichungen angereichert, entsteht ein optisches Vexier- und Puzzlespiel, das sein Geheimnis nicht ganz preisgibt, sondern mit Andeutungen verschiedene Möglichkeiten durchspielt. Der Zuschauer wird dabei zum Voyeur, wird hineingezogen in ein Verwirrspiel um Traum, Wahrheit und Fantasie.

Einen kleinen Raum mit zwei Türen, Couch und einem Goldfischglas gibt es in vierfacher Ausfertigung: Hier spielen sich nacheinander einzelne Szenen oder verschobene Simultanszenen ab mit Darstellern in doppelter bis vierfacher Ausfertigung. Das ist spannend und virtuos choreografiert - dazu hat sich der Regisseur Choreografen vom Nationaltheater hinzugeholt. Manche Räume sind mit Gazevorhängen halbiert und ermöglichen geisterhafte Szenerien. Doch der Regisseur gibt eine Erklärung für die mysteriösen Vorgänge in dem Landhaus: die der sexuellen Obsessionen der hier ums Leben Gekommenen und des Kindesmissbrauchs.

Brittens Musik pendelt zwischen zauberhaften Stimmungen, bukolisch Entspanntem und Burleskem, wendet sich später ins gespannt Geisterhafte, in unheimliche Traumgespinste. Unter der Leitung von Joseph Trafton musiziert das Mannheimer Nationaltheaterorchester in Kammermusikbesetzung durchweg delikat, zeichnet aparte Stimmungen. Agile Holzbläser und Schlagzeuger, solistische Streicher und Harfe verbanden sich zu lichten, klangschönen Geweben.

Fabelhafte Leistungen erlebte man auch von sämtlichen Darstellern. Astrid Kessler sang die Gouvernante intensiv mit klarem Sopran. Kinderstimmen liebte Britten als engelhaft reine Farbe und beste Wahl war es, die zwei Kinder original zu besetzen: Jonathan Schuchardt sang den Knaben Miles und Antonia Schuchardt die Flora: beide mit wunderbarer Klarheit in den schwierigen Intervallen und mit trefflicher Spiellust ausgestattet. Uwe Eikötter als untoter Quint ließ sehnsüchtige Koloraturen ausschwingen, Marie-Belle Sandis gab mit klangvoll glühendem Mezzo die Haushälterin, Iris Kupke war Miss Jessel.

Fi Info: Weitere Aufführungen am 19. und 24. Juli. Kartentelefon 0621-1680150.