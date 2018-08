Eine Bogenharfe aus Südkamerun ist erster Blickfang in der Ausstellung und Beispiel für die Kommunikation mit den Gottheiten. Mit Kopfhörern werden die Besucher durch die gelungene Klangschau begleitet. Fotos: Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. Musik bewegt die Menschheit - und das schon seit vielen Jahrtausenden und über alle Kulturen hinweg. Mit der Ausstellung "MusikWelten" im Bassermannhaus für Musik und Kultur haben die Reiss-Engelhorn-Museen den Versuch gewagt, dieses Phänomen nicht nur sichtbar, sondern auch erfahrbar zu machen. Und es scheint gelungen zu sein, wie die Besucherresonanz zeigt. Eine Verlängerung erst einmal bis zum 13. Januar 2013 ist die Konsequenz.

"Das ist die bislang bestakzeptierte Ausstellung", ist der wissenschaftliche Leiter Dr. Michael Tellenbach, der unter anderem an der Konzeption beteiligt war, erfreut. Das Geheimnis dahinter ist der Überraschungseffekt der Ausstellung. "Musikmuseen werden eher selten aufgesucht, denn eigentlich stehen dort nur blank geputzte Gegenstände herum", so Tellenbach weiter. "MusikWelten" wartet zwar auch mit über 200 Exponaten auf - von ausgefallenen aztekischen Pfeifgefäßen bis hin zu höfischen Orchesterinstrumenten aus Europa, Indien, Afrika und Japan. Doch das reine Bestaunen der Instrumente und Gegenstände stellt nicht das alleinige Besuchsziel dar.

"Das eigentliche Exponat ist die Audioführung", erklärt Michael Tellenbach. Jeder Gast erhält zu Beginn ein mit Kopfhörern ausgestattetes Gerät, das per Knopfdruck zu jeder Station erklärende Worte, Klang- und Musikbeispiele abspielt. Lichtinstallationen tragen zusätzlich zum Musikerlebnis bei. Das Besondere daran ist jedoch der Brückenschlag zur hiesigen Kultur und zur heutigen Zeit. So hört man beispielsweise einerseits den indischen Gott Krishna auf seiner Querflöte spielen, andererseits Mozarts "Zauberflöte" - und entdeckt kulturübergreifende Parallelen. Oder was haben traditionelle sakrale Klostergesänge mit dem heutigen Heavy Metal zu tun? Welche Klangfarben haben Götter? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich "MusikWelten".

"Man könnte theoretisch circa fünfeinhalb Stunden in der Ausstellung verweilen", verrät Tellenbach. Vier Themenbereiche setzen sich mit der Rolle der Musik in menschlichen Kulturen auseinander: Musik als Kommunikation, als Ursprung und Zentrum von Gemeinschaft, als Inspiration für Tanz und Bewegung und als Medium von Verwandlung in exstatischen und rauschhaften Zuständen.

Letzterer Themenbereich thematisiert zum Beispiel den Schamanismus. Und auf das Hier und Jetzt übertragen: die Technomusik. Dabei dröhnt hypnotisierender "Goa-Trance" aus den Kopfhörern, eine Form moderne elektronische Musik, die sich unüberhörbar an den Gesängen der Schamanen orientiert. Ein Gang durch die Ausstellung lohnt sich also auch für junge Menschen, die dabei den einen oder anderen Ideengeber ihrer favorisierten Musikrichtung entdecken können.

Abgerundet wird der Museumsbesuch durch interaktive Elemente. Auf einer Installation der Gruppe Nagual Startone vom Medienzentrum Babelsberg können die Gäste selbst ran und mit ihren Bewegungen Musik machen.

Losgelöst von der Audioführung gibt es auch für die klassischen Museumsbesucher viel zu sehen: Neben Feuertanzmasken aus Papua-Neuguinea, die mit einer Lichtinstallation in Szene gesetzt werden, sorgen unter anderem göttliche Statuen für ehrfürchtige Momente oder kuriose Musikinstrumente beziehungsweise Gegenstände, mit denen Naturgeräusche erstaunlich gut imitiert werden können, für Erstaunen. Fazit: Die Ausstellung bewegt tatsächlich - wenn nicht körperlich, dann zumindest geistig.

Info: Das Bassermannhaus für Musik und Kunst befindet sich im Quadrat C4,9. Die Ausstellung ist von Dienstag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr, geöffnet. Zur Ausstellung sind Audioführungen im Eintrittspreis inbegriffen. www.rem-mannheim.de.