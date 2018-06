dpa. Das Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt bekommt im Bankenviertel eine Dependance. Das in Bau befindliche Bürohochhaus Taunusturm stellt dem Museum von Mitte nächsten Jahres an kostenlos eine Etage mit 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Im Erdgeschoss werden ein Buchladen und ein Café eingerichtet. Die Betriebskosten übernehmen Förderer des Museums wie der Unternehmer Stefan Quandt. Der Vertrag läuft zunächst über eine Zeitspanne von 15 Jahren, wie Bauherr Tishman Speyer und Museumschefin Susanne Gaensheimer am Dienstag berichteten.

Das MMK besitzt rund 5000 Kunstwerke aus den letzten 50 Jahren, im Haupthaus konnte bislang nur ein Bruchteil davon gezeigt werden. In Zukunft sollen dort vor allem Klassiker der Sammlung wie Roy Lichtenstein oder Andy Warhol präsentiert werden.

Im Taunusturm werde ausschließlich Gegenwartskunst gezeigt. Auch der dritte Standort, das ehemalige Zollamt am Dom, bleibt in Zukunft weiterhin erhalten. Bereits vor zwei Jahren war das MMK mit der Jubiläumsausstellung zum 20-jährigen Bestehen in einem Bürogebäude zu Gast.

Fi Info: http://www.mmk-frankfurt.de