Von Carmen Oesterreich

Heidelberg. Gewiss, im Mittelalter war das Leben für die Menschen hart und ungerecht. So, wie man geboren wurde, so wurde man auch begraben: der Bauernsohn als Bauer, der Rittersohn als Ritter. Emporkömmlinge waren selten, und Emanzipation für Männer und Frauen ein Fremdwort. Der Bauernsohn Trenk will das nicht verstehen. Er kann nicht mit ansehen, wie sein Vater Tausendschlag von Ritter Wertolt, dem Wüterich, ausgebeutet und misshandelt wird. So flieht er, um schließlich selbst als Ritter für ein besseres Leben zu kämpfen.

"Der kleine Ritter Trenk" ist so ein toller Held, dass das Kinder- und Jugendtheater Heidelberg mit ihm die wegen des Umzugs in den neuen Theaterbau leider arg gestutzten Schlossfestspiele eröffnet und für das Schauspiel eine Lanze bricht. Vor der Kulisse im Englischen Bau begegnet er auf seinem Weg in die Freiheit zwei ebenso jungen, mutigen und selbstbewussten Persönlichkeiten, die super tricksen, hypnotisieren oder den Drachen besiegen können. Wie er wissen sie alle genau, was sie wollen. Thekla möchte lieber Ritter als Burgfräulein sein, der Rittersohn Zink lieber Gaukler als Ritter.

Rainer Hertwig hat das erfolgreiche Kinderbuch von Kirsten Boie geschickt auf 60 Spielminuten zusammengefasst. Er überbrückt mit zwei Erzählern (beide 1a: Elisabeth Hütter, Georgios Tzitzikos) und einigen Songs (Musik: Jan Fritsch) längere Textstrecken, was für viel Tempo und Witz sorgt. Regisseurin Franziska-Theresa Schütz setzt auf schnelle Szenenwechsel, so dass die Kinder vor Spannung mucksmäuschenstill sind. Und wenn der grüne Drache effektvoll unter seiner Maske zischt, dann sind die ganz jungen Zuschauer bestimmt froh, dass Mama und Papa neben ihnen sitzen.

Wer hinten sitzt, hat das turbulente Treiben um Gerechtigkeit am besten im Blick, denn Birgit Remuss (Bühne und Kostüme) hat unter dem langen Holzsteg die ärmliche Bauernhütte und den dunklen Wald angedeutet. Verbindung nach oben schafft sie durch den gewitzten Einfall, zwei Klappen zur Darstellung der engen Bauernbude oder später als Falle zu nutzen. Mehrere Leitern sorgen nicht nur für einen schönen Ausblick, sondern lassen die starken Jungs und das noch stärkere Mädchen hoch hinaus klettern.

Der gut gebräunte David Grimaud verkörpert perfekt den Bauernsohn. Man traut ihm zu, dass er mutig und entschlossen ist, und zweifelt keine Minute lang an seinem "Aufstieg". So stark wie auch zart an seiner Seite spielt Felix Jeiter, der den Rollenwechsel vom starken Jungen zum schüchternen Mädchen gut meistert und sich als Gaukler erfolgreich emanzipiert. Fast schon zu glatt ist dagegen die Rolle von Karolina Horster, die von Anfang an die Starke und Duchsetzungsfähige spielen muss und wenig Entwicklungsspielraum hat.

Über den Leitungswechsel hinaus bleibt Massoud Baygan ein Publikumsliebling. Er ist der sympathische, verständnisvolle Vater und spielt auch den Ritter Hans von Hohenlob, der Trenk und seinem Sohn Zink eine Chance gibt. Bleibt noch der Böse im Spiel: Horia-Dacian Nicoara schwingt als Ritter Wertolt, der Wüterich, die Peitsche. Durch seinen rumänischen Akzent und die moderne Ritterrüstung, die ihm Birgit Remuss angepasst hat, muss er aufpassen, nicht als Graf Dracula missverstanden zu verstanden. An seiner "Rüstung" wird besonders deutlich, dass dieses Ritterspiel vom Mittelalter weiter entfernt ist als Ritter Trenks süßes kleines Ferkelchen von der Bratpfanne. Mit Knieschützern, die Kinder vom Inliner fahren kennen, und einem Helm, der mehr an Eishockeyspieler erinnert, holt er uns in die Gegenwart.

Auch heute geht es nicht überall gerecht zu: Noch immer entscheidet oft die Herkunft über die Wahl der weiterführenden Schule. Frauen trifft man öfter in der Küche als im Aufsichtsrat, und nach Ausbeutern wie Ritter Wertolt muss man nur mal die Menschen fragen, die mit einem Job allein nicht mehr über die Runden kommen. . .

Zum Glück bietet das Ensemble des Kinder- und Jugendtheaters Vorbilder, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren. Mit Vernunft, generationsübergreifendem Verständnis, Hilfsbereitschaft, Teamgeist und Selbstbewusstsein sind alle auf einem guten Weg, auch ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

