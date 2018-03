Von Vanessa Stojanovic

Am "Checkpoint Freiburger Straße" öffnet sich das schwerfällige Sicherheitstor zum Grenzübergang. Betreten auf eigene Gefahr. Einen Schritt später hat man ehemals amerikanisches Militärgelände unter den Füßen und ein seltsames Gefühl im Bauch: Immerhin war der Stützpunkt 68 Jahre lang fester, aber quasi geheimer Bestandteil des Heidelberger Lebens. Heute noch gut erkennbar ist die auf den Krankenhausbetrieb ausgerichtete Baustruktur des US-Hospitals in Rohrbach mit 26 Einzelgebäuden, die gut fußläufig zu erreichen sind. Ergänzt werden die Krankenhausbauten durch Theater, Turnhalle, Kapelle und Casino.

Die letzten Amerikaner haben 2013 das Feld geräumt. Am kommenden Wochenende verarbeiten das Theater und Orchester der Stadt Heidelberg mit allen künstlerischen Sparten das deutsch-amerikanische Verhältnis auf diesem historischen Gelände und eröffnet damit die neue Spielzeit. Beim Theaterspektakel "Born with the USA" ist der Besucher mitten drin im Geschehen: Auf dem Kasernengelände kann jeder seine eigenen Spuren ziehen und anhand von individuellen Routen insgesamt bis zu sechs von insgesamt 15 Produktionen an einem Abend erleben.

An dem dreitägigen Event werden pro Abend 600 Personen in Gruppen zu je 30 Leuten von einem Guide durch die Dachstühle, in die Keller und in das Außengelände des US-Hospitals geführt, um das Spannungsfeld dieser irritierenden und inspirierenden Leerstellen zu erfahren: Deutscher Verkehrsschilder-Wahnsinn, gepaart mit dem strikten Flair der U.S. Army, und immer mal wieder wehen "stars and stripes" durch das Blickfeld. "Die militärische Atmosphäre wird besonders in den unterirdischen Verbindungsgängen, mit den vielen Abzweigungen und stetig gleichen Türen, bemerkbar", deutet beim Rundgang über das Gelände Anna-Maria Losardo an, die Pressereferentin des Theaters und Orchesters.

Bei der Vor-Premiere der Kammeroper "Death Knocks" inszeniert Regisseurin Clara Kalus eine kleine Satire im jazzig angehauchten Stil des Komponisten Christian Jost. Dieser ist in Heidelberg unter anderem durch seine Oper "Rumor" bekannt, die in der letzten Spielzeit hier gespielt wurde.

Sein jetziges Werk basiert auf einem Schauspielsketch von Woody Allen aus dem Jahr 1964 und wirft einen ironischen Blick auf ein zentrales Thema: das Jenseits. Beim Spiel um Leben und Tod entscheidet ein Satz Rommé-Karten über das Schicksal des Protagonisten Nat Ackermann (Bariton) und des personifizierten Tods in weiblicher Gestalt (Mezzosopran). Dabei gewinnt der erfolgreiche Geschäftsmann Nat das Duell mit seiner Zocker-Manier und erfreut sich eines längeren Lebens. Die Szenerie in "Death Knocks" wirkt kurios, wenn der Tod förmlich an die bunten Fenster der US-Kapelle klopft und das Kammerensemble dem Schauspiel den passenden musikalischen Ausdruck verleiht.

Info: Theaterspektakel "Born with the USA", 3.-5.10. jeweils 17-22.45 Uhr. www.theaterheidelberg.de