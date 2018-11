Von Heribert Vogt

Schon das Nationaltheater Mannheim (NTM) als Ganzes zeigt sich vor der neuen Saison 2015/16 in einer Mischung aus Stabilität und Veränderung. Einerseits hob der Geschäftsführende Intendant Ralf Klöter bei der Spielplan-Pressekonferenz hervor, dass das Haus nun finanziell gesichert sei und die Stadt Mannheim diesbezüglich ein "klares Signal" gesendet habe. Andererseits stellten die beiden Intendanten der Oper, Klaus-Peter Kehr, und des Balletts, Kevin O’Day, jeweils ihre letzten Jahresprogramme vor.

Neue Konstellationen

Aber auch darüber hinaus agiert das NTM-Team oft nach der Devise "Mischen possible" - Mischungen und neue Konstellationen sind nicht nur möglich, sondern auch nötig im rasanten Wandel der Welt. So bildet im Schauspiel, wie auch am Heidelberger Theater, der Komplex Flüchtlinge und EU-Zuwanderer einen Schwerpunkt. Überhaupt gibt es hier eine gewisse Durchmischung mit Heidelberg. Denn in beiden Städten steht avancierte Gegenwartsdramatik im Vordergrund, eine ganze Reihe der NTM-Autoren hat Verbindungen zum Heidelberger Stückemarkt.

Das Neben- und Miteinander geht auf der personellen Ebene weiter, denn der bisher in Heidelberg engagierte Schauspieler Stefan Reck wechselt nun ins Ensemble des Nationaltheaters. Hier steht im Schauspiel die Abwanderung vertrauter Akteure bevor: Michaela Klamminger, Dascha Trautwein, Thorsten Danner, Ralf Dittrich und Sascha Tuxhorn verlassen das Haus - Gelegenheit, das Ensemble neu "aufzumischen".

Schließlich wartet auch das Jugendtheater Schnawwl mit frischen Mixturen auf. Sie betreffen spartenübergreifende Projekte mit Junger Oper, Jungem Tanz und Bürgerbühne sowie den Umgang mit den vielen Nationen in Mannheim.

Oper

Mit Hans Werner Henzes "Die Bassariden", einem der "wichtigsten Musiktheaterwerke des 20. Jahrhunderts", eröffnet die Oper am 23. Oktober die neue Spielzeit. Es folgt am 15. November die Operettengala "Die ganze Welt ist himmelblau", konzipiert und moderiert von Michael Quast. Am 4. Dezember steht dann mit "Tancredi" ein frühes Werk von Gioachino Rossini an. Danach hat am 10. Januar Fromental Halévys Bühnenwerk "La Juive" seine Mannheimer Premiere, eine Koproduktion mit dem Kunsthuis Opera Vlaanderen (Belgien) in der Inszenierung von Peter Konwitschny.

Am 27. Februar kommt "Der Spieler" von Sergei Prokofjew, womit die Dostojewski-Trilogie komplettiert wird. Die Uraufführung von Bernhard Langs "Der Golem", die am 16. April stattfindet, bietet neues zeitgenössisches Musiktheater. Und am 16. Juli folgt Mozarts "Idomeneo" im Rahmen des Mannheimer Mozartsommers. Hinzu kommen wieder die Festlichen Opernabende.

Schauspiel

Diese Sparte ist durch fünf Uraufführungen am Puls der Zeit. Dabei handelt es sich um "Phantom (ein Spiel)" von Lutz Hübner und Sarah Nemitz (17. September), "High Voltage" der Mannheimer Bürgerbühne (Oktober), "Götterspeise" des Amerikaners Noah Haidle (Januar), "Drei Sonnen" von Anne Lepper (Mai) sowie "Kalami Beach" von Akin E. Sipal (in Planung). Dazu kommen die Deutsche Erstaufführung von Ewald Pal-metshofers "die unverheiratete" (September) und die Deutschsprachige Erstaufführung von Roland Schimmelpfennigs "An und Aus" (9. Januar).

Einen besonderen Gegenwartsbezug hat das Stück "Adolf Hitler: Mein Kampf Band 1 & 2" von Rimini Protokoll, das am 13. November aufgeführt wird. Die Rechte an dem berühmt-berüchtigten Buch werden 2015 frei, und der Abend fragt nach dem weiteren Umgang mit ihm - vor dem Hintergrund einer erstarkenden rechten Szene in Deutschland.

Hinzu kommen zwei Projekte mit der Mannheimer Bürgerbühne. Aischylos’ Tragödie "Die Schutzflehenden" wird in der Inszenierung von Volker Lösch mit heutigen Schutzflehenden in Verbindung gebracht (21. Mai 2016). Und Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski führt in Arthur Millers "Ein Blick von der Brücke" Regie (3. Oktober).

Als Bühnenklassiker sind dabei Büch-ners "Leonce und Lena" (5. Dezember), Shakespeares "Hamlet, Prinz von Dänemark" (26. Februar), Brechts "Die heilige Johanna der Schlachthöfe" (12. März) sowie - als bayerischer Volkstheaterklassiker - "Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben" von Kurt Wilhelm.

Ballett und Jugendtheater

Das Ballett eröffnet am 6. November mit "Alpha - Omega" von Kevin O’Day. Es folgen am 6. Februar der Abschiedsabend "Farewell!" und am 29. April "Naked" von Dominique Dumais.

Das Junge Nationaltheater wartet gleich mit sechs Uraufführungen in Folge auf. Den Auftakt übernehmen "Mannheimification" nach Eric Kaiel (26. September) und "Haus Blaues Wunder" von Ingeborg von Zadow (3. Oktober).