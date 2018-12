Von Rainer Köhl

Heidelberg. Einen prächtigen Vorgeschmack auf die Lied-Akademie des Heidelberger Frühlings gab der jüngste Liederabend in der Alten Aula in der Reihe "New Generation". Mit der Sopranistin Anna Lucia Richter, dem Tenor Simon Bode und dem Pianisten Igor Levit präsentierten sich drei junge Künstler, die es schon weit nach oben geschafft haben.

Hugo Wolfs "Italienisches Liederbuch" kam zur Aufführung, die Vertonung (anonymer) italienischer Gedichte, die Paul Heyse ins Deutsche übertragen hat. Ein imaginäres Theater ist dieses Liederbuch, es hat einen zielgerichteten dramaturgischen Bogen. Einen Mikrokosmos aus Liebeslust und -leid ließen die beiden Sänger hinreißend erstehen: auf der Schwelle zwischen sanft Irrealem und Ironie. Dabei wurde aus dem Liederzyklus ein Dramolett geformt, in welchem alle Gefühlslagen mit kostbarer Stimm- und Ausdruckskunst erschlossen wurden: echt Empfundenes und Simuliertes, verletzter Stolz und verborgene Eitelkeiten.

Im wechselseitigen Vortrag formten die beiden Sänger die Lieder zu intensiven Dialogen. Eine Folge von Ansprache und Reaktion geleitete diesen Zyklus durch alle Gründe partnerschaftlichen Glücks und Zweifels: gestalterischer Ausdruck schwingt weiter von Lied zu Lied, von Sänger zu Sängerin.

Zart und süß klang der Sopran von Anna Lucia Richter, die den ironischen Ton vortrefflich einfing. Bald in gespielter Hysterie, dann wieder sanft wie ein Lämmchen klingend und zart schwebend. Von koketten Zänkereien ging es in friedliche Stimmungen, um sich wieder in glühende Lust zu steigern. Oder um in zart gestuften Nuancen süße Liebesbekenntnisse zu säuseln. Betörend Linien ließ die Sängerin schweben, funkelnde Koketterien.

Herrlich schwärmend gestaltete der Tenor Simon Bode, ließ die Worte, Klänge und Phrasen auf der Zunge zergehen. Kultiviert strömende Töne eröffnete er mit unangestrengter Diktion. Vokale Zärtlichkeiten gingen hin und her zwischen den beiden Sängern, weicher Wohllaut floss, und dann wurde der sängerische Ausdruck auch mal zu opernhafter Dramatik gesteigert. Wunderbar locker agierte das Duo, voller Gewitztheit und Verschmitztheit.

Dass Igor Levit ein begnadeter Virtuose des Klavierspiels ist, hat sich herumgesprochen. Dass ein solcher neben dem solistischen Furor, den er sonst pflegt, als eingebungsvoller Liedbegleiter reüssieren kann, ist ungewöhnlich.

Hochbrisant gestaltete er seinen Part, wühlte sich hinein, ließ Gehalt und Ausdruck der Lieder glühen, um dann wieder köstlich gewitzt zu musizieren, große klangliche Delikatessen zu formen. Überaus einfühlsam formulierend, schuf Levit eine wunderbare Einheit mit den Sängern. Wie einen eleganten Chopin-Walzer tupfte er die Begleitung von "Mein Liebster singt" auf die Klaviatur, delikat und zart. Gleichermaßen intelligent wie intuitiv musizierend, entfalteten sich der Witz und die Poesie dieses Zyklus auf das Beglückendste.