Von Rainer Köhl

Heidelberg. Hart zur Sache ging es beim jüngsten Konzert von Enjoy Jazz Summer im Heidelberger Karlstorbahnhof: die Hamburger Saxophonistin Tini Thomsen war mit ihrer Band MaxSax zu Gast. Die junge Musikerin steht auf tieftönige Energien, drum spielt sie das Baritonsaxophon und heizt mit rockenden Rhythmen ein.

Saxophone faszinieren sie, seit sie die Hollywood-Komödie "Manche mögen’s heiß" mit Tony Curtis als Jazzmusiker in Frauenkleidern sah. Tenor war ihr nicht tief genug, drum wählte sie das Baritoninstrument. Das hat im Jazz einst Gerry Mulligan bekannt gemacht, doch an dessen sonore Lyrik mag die Hamburgerin keineswegs anknüpfen. Sie mag es lieber hart und kräftig und rockig.

Drum hat sie zwei Holländer an E-Bass und Drums geholt, die ordentlich abrocken, Bassist Mark Haanstra und Schlagzeuger Satindra Kalpoe. Aus dem Rocklager kommt auch der Amerikaner Tom Trapp, der seine E-Gitarre wild spielt. An ihrer Seite hat sie den britischen Altsaxophonisten Nigel Hitchcock. Zusammen mit diesem intoniert sie sehr dynamische, rockige Riffs. Hymnische The-men und repetierte Motive, die sich zu energetischen Ballungen hochschaukeln.

Das Jazz-Konservatorium Amsterdam hat Tini Thomsen 2010 cum laude abgeschlossen, spielte mit dem Metropole Ochestra, der NDR Bigband und in diversen Formationen. Eine eigene Band zu gründen, war ihr großer Traum, und hier verwirklicht sie ihre Leidenschaft für das Rockende und Tieffrequente.

Manchmal ist ihr auch das Baritonsaxophon nicht tief genug, gesteht sie. Dann koppelt sie es an Elektronik und Effektgeräte, schaltet noch wuchtige Pedaltöne, die Suboktave hinzu. Das ergibt einen martialischen Sound, ganz so wie ihn die dynamische Blondine mag. Im schwarzen, bedruckten Overall trat sie an, wirkte ein bisschen wie eine Mechanikerin. Wie eine, die zupacken kann. Tini Thomsen ist eine Powerfrau, die die Klänge handfest liebt. Die Loopstation aktivierte sie gleichfalls gerne, brachte immer wieder neue erregende Riffs ins Spiel, die sie als Grundlage für weitere Schichten nahm, über welche sie live improvisierte. Im Verbund mit ihrem Saxophon-Kollegen baute sie somit spannende, farbenreiche Kaleidoskope.

Wie Hardrock-Riffs von E-Gitarren krachen die Motive der Saxophone herein, brachial und energetisch. Dazwischen grätscht gerne der Gitarrist mit verzerrten, quietschenden Sounds, mit experimentellen Klängen, die er gleichfalls ekstatisch werden lässt.

Starke Schubkraft unterlegten E-Bass und Drums, so wie es Rockmusik eben braucht. Dadurch bekommen die hymnisch prägnanten Themen noch mehr Energie. Und weil Tini Thomsen so sehr auf tiefe Töne steht, spielte sie gelegentlich die Bassklarinette. Auch diesem Instrument gab sie mächtig röhrende Energie bei.

Nicht selten kann die Musik auch funky werden. Tanzbarer Groove wird nicht vernachlässigt. Darüber kreisen die beiden Saxophone: mal träumerisch entspannt, zumeist allerdings ziemlich energiegeladen.