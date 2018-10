Von Peter Wiest

Geburtstage, so hat er einmal gesagt, die mag er nicht besonders gern. Da hoffe er immer, dass sie ohne großes Aufhebens an ihm vorbeiziehen. Das allerdings wird heute Abend in Düsseldorf mit Sicherheit nicht der Fall sein: Wenn dort Roger Waters in der Esprit Arena sein Meisterwerk "The Wall" aufführt, werden es sich Zehntausende von Zuschauern wohl kaum nehmen lassen, ihm zu seinem 70. Geburtstag zu gratulieren.

Es wird ein ganz besonderes Konzert werden heute Abend - in mehrfacher Hinsicht. Denn "The Wall", die erklärtermaßen letzte große Live-Performance des Pink Floyd-Gründungsmitglieds, hat in Düsseldorf Proteste der jüdischen Gemeinde ausgelöst wegen angeblich antisemitischer Szenen - etwa bei dem legendären aufblasbaren Schwein, das seit langem durch Waters' Shows fliegt und auf dem der Davidstern zu sehen ist - neben anderen Symbolen allerdings wie dem Kruzifix, Hammer und Sichel und Firmenlogos wie dem Mercedes-Stern.

Waters' Versicherung, er sei kein Antisemit, ist so durchaus glaubhaft - besonders, wenn man weiß, dass sein Vater 1944 als britischer Soldat im Kampf gegen die Nazis starb und sein musikalisches Schaffen schon zu Pink Floyds Zeiten weitgehend geprägt war vom Protest gegen Krieg und Faschismus. Und das Schwein flog schon, als es Pink Floyd noch gab - wenn auch ohne Symbole drauf.

Also darf bedenkenlos gefeiert werden heute: Den 70. Geburtstag eines der wichtigsten und stilprägendsten Musiker des Rock-Genres. Bereits 1965 gründete Waters mit Syd Barrett, Nick Mason und Richard Wright die Band Pink Floyd, damals Vorreiter und Wegbereiter des so genannten Psychedelic-Rock. Nachdem 1968 Gitarrist David Gilmour den zunehmend mit psychischen Problemen behafteten Syd Barrett ersetzte, stieg die Band in den 70-er und 80-er Jahren zu einer der erfolgreichsten aller Zeiten auf - besonders mit dem von Waters geprägten und als Jahrhundertwerk gefeierten "Dark Side of the Moon", nach Michael Jackson's "Thriller" das zweitmeistverkaufte Album aller Zeiten.

Spätestens bei der Produktion von "The Wall" ließen sich zunehmende musikalische und persönliche Differenzen zwischen Waters und Gilmour nicht mehr verbergen, was dazu führte, dass Waters die Band 1985 verließ. In der Folgezeit veröffentlichte er eine Reihe von Solo-Alben, darunter das von der Kritik hochgelobte "Amused to Death", auf gewisse Art eine stringente Fortsetzung von "The Wall", die aber nie an dessen Erfolg anknüpfen konnte. Nach einer Schaffenspause ging Waters 2006 und 2007 mit "Dark Side of the Moon " auf Welt-Tournee - und zieht jetzt seit fast drei Jahren mit der ersten kompletten Live-Umsetzung von "The Wall" rund um den Globus von Triumph zu Triumph.

Danach, so hat er zumindest angekündigt, soll definitiv Schluss sein mit dem Touren. Und die von unzähligen Fans herbeigesehnte Wiedervereinigung von Pink Floyd, die hat Waters sowieso stets kategorisch abgelehnt. "Es war gut, dass wir das nochmal gemacht haben", sagte er nach dem Live_8-Konzert im Londoner Hydepark 2005, als sie alle doch noch einmal für die gute Sache zusammenkamen. Spätestens nach dem Tod von Richard Wright 2008 jedoch ist für ihn klar: "Das wird es nie wieder geben".