Von Rainer Köhl

Um Musik alleine kann es in unsicheren Zeiten wie diesen längst nicht mehr gehen. Die Sprengkraft der gesellschaftspolitischen Geschehnisse darf gerne auch die Wohlbehütetheit eines großen Musikereignisses tangieren. Wenn das Festival "Enjoy Jazz" jetzt mit der Band "Mashrou’ Leila" aus dem Libanon eröffnet wurde, so war dies längst nicht nur ein Zugeständnis an Tanzlust und Unterhaltung, sondern eine klare gesellschaftspolitische Ansage.

Dieser Opener war auch ein Statement darüber, wo man sich als Festival sieht. Einmal mehr hat Festivalmacher Rainer Kern alles richtig gemacht und eine Band eingeladen, die den Geist der Zeit unprätentiös einfing, die Mut machte, das Fremde aufzunehmen. "Mashrou’ Leila", an der amerikanischen Universität in Beirut 2008 gegründet, waren nicht als Profi-Musiker ausgebildet, sondern studierten Architektur und Design. (Ähnlich also wie amerikanische Bands der 60er, etwa Velvet Underground, die Band um Lou Reed). "Mashrou’ Leila" hat gleichfalls nicht nur Musik im Kopf, sondern will Botschaften vermitteln, wirft kritische Blicke auf politische und soziale Zustände und Korruption im Libanon. Homophobie musste die Band immer wieder erfahren.

Der Bandname bedeutet "Nächtliches Projekt". "Ibn el Leil" (Sohn der Nacht) heißt das aktuelle, vierte Album. Die Musik ist Independent-Pop, hebt sich wohltuend ab von dem sonst in den arabischen Ländern oft üblichen Herzschmerz-Kitsch. Suggestive Klänge, die auch Pathos nicht scheuen, gab es dabei zu hören. Kräftige Beats und Synthiesounds grundierten die Songs, denen Frontmann Hamed Sinno mit seinen Gesängen die eigentliche Prägung gibt.

Liebe und Sex sind große Themen auf dem neuen Album. Freilich können auch die sehr politisch sein, wenn es beispielsweise um Homoerotik geht. Von schlechter Liebe ("bad love") sang er, sonor umgarnt vom Tenorsaxofon des Ilhan Ersahin, der als Gast bei zwei Titeln hinzutrat.

Der ganze Zauber der arabischen Welt entfaltete sich an diesem Abend: narkotisierend, verführerisch, hypnotisierend. Neben den Klängen hatten auch die Videos auf der Bühnenleinwand reichen Anteil an der Atmosphäre. Sehr ästhetische und kunstvoll gemachte Filme übrigens, minimalistische Bilder von arabischen Frauengesichtern, von verschmelzenden Körpern, Metamorphosen von Körpern und Gender, von nächtlichen Straßenszenen und Clubs.

Hamed Sinno verstand es, Stimmung zu machen. Schwarz gekleidet, die muskulösen Oberarme im Rhythmus der Beats schwenkend, kam der schnauzbärtige Sänger wie ein Bruder von Freddie Mercury daher. Ähnlich intensiv und stark auch seine baritonale Stimme. Firas Abou Fakher führte seinen Geigenbogen nicht nur in folkloristischer Färbung und Vitalität über die Saiten, sondern schwenkte diesen auch gerne stimulierend über dem Sänger, der sich nur zu gerne anheizen ließ. Freilich geriet auch das Publikum in der gut besuchten Stadthalle bald in Fahrt, viele begannen vor der Bühne zu tanzen, auch arabische Fans, die mit oder ohne Kopftuch tanzten. Eine ausgelassene Party, an deren Ende es kaum noch jemanden auf dem Stuhl hielt.

Begonnen wurde der Abend allerdings eher still mit dem Mehmet Ungan Trio von der Orientalischen Musik-Akademie Mannheim. Ost und West waren hier vereint in den Klängen, die der Bandleader an Nay und Oud intonierte. Arabische Melodien verflochten sich mit indischen Skalen oder Rhythmen, die Ashok Nair aus seiner Sitar sirren ließ.

Dass Musik sehr wohl politische Botschaften vermitteln kann, hat Archie Shepp vor 50 Jahren schon klar werden lassen. Wenn er nun mit seiner Band am 11. November "Enjoy Jazz" beschließt, wird für die diesjährige Festivalausgabe eine schöne und sinnfällige Rundung gefunden sein.