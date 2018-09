Von Heribert Vogt

Heidelberg. Ein runder Geburtstag wirft seine Schatten voraus: Der Schriftsteller Martin Walser wird am 24. März 2017 bereits 90 Jahre alt. Er ist der einzige Vertreter jener großen deutschen Romanautoren der Generation um den Jahrgang 1927, der dieses hohe Alter erreicht, denn seine Kollegen Günter Grass, Siegfried Lenz und Christa Wolf sind schon verstorben. Bei Walsers Auftritt in der Vortragsreihe "Shakespeare und kein Ende" des Germanisten Dieter Borchmeyer merkte man dem Schriftsteller zwar seine Jahre an, aber im voll besetzten Hörsaal 14 der Neuen Universität erklang insbesondere bei seinen Lesungen doch wieder der lang vertraute Walser-Sound.

Und Martin Walser ist ungebrochen produktiv. So kündigt der Rowohlt Verlag für den 5. Januar seinen neuen Roman "Statt etwas oder Der letzte Rank" an. Nun spielte in Sachen Shakespeare naturgemäß auch der Theaterautor Walser eine Rolle. Im Schauspiel Stuttgart gibt es im Vorfeld des runden Geburtstags am 11. März zwar kein Schauspiel von ihm, aber die Uraufführung "Ehen in Philippsburg" nach Walsers gleichnamigem ersten Roman aus dem Jahr 1957, in der Inszenierung des angesagten Regisseurs Stephan Kimmig.

In Heidelberg rückte jetzt das Walser-Stück "Der schwarze Schwan" (1961-1964) ins Zentrum, das als Mittelteil der "Deutschen Trilogie" geplant war, nach dem ersten Teil "Eiche und Angora" (1962). Das Abschlussstück "Ein Pferd aus Berlin", das sich auf die deutsche Teilung beziehen sollte, hat Walser dann nicht mehr ausgeführt. Und von seinem Drama "Der schwarze Schwan", aus dem er jetzt eine Szene las, distanzierte er sich etwas, indem er wiederholt darauf verwies, dass die Entstehung doch lange zurückliegt. Dagegen hob Borchmeyer hervor, dass der Essay "Hamlet als Autor" (1964), den Walser ebenfalls las, und eben der "Schwarze Schwan" viel mit Shakespeare zu tun haben und hochaktuell sind.

In "Hamlet als Autor" spricht Walser davon, dass man mit Shakespeare aufwächst "wie in einer Landschaft", über der Hamlets Schatten liegt. Zum "Schwarzen Schwan" wird gesagt, dass darin ein junger Mann wissen will, was sein Vater - ein ehemaliger KZ-Arzt - während der Nazi-Zeit getan hat. Daher konfrontiert der Sohn den Vater mit der Vergangenheit durch ein Rollenspiel, das Parallelen zu "Hamlet" aufweist. Dieses Werk Shakespeares erscheint als "größtes Stück der Theaterliteratur", und Walser stellt fest, dass die Titelfigur "der intime Bundesgenosse jener Generation genannt werden kann, die zwischen 1933 und 1945 in Deutschland aufwuchs".

Hamlet ist für ihn universal: "Man hat ihn bei uns in der Vergangenheit schon immer zu einem Landsmann gemacht, Deutschland ist Hamlet." Aber trotz solcher Pauschalisierungen hat die Generation der Hitler-Diktatur tatsächlich "eine besondere Intimität zu Hamlet", was mit den "schlimmsten geschichtlichen Umständen" zusammenhängt. Denn die Jugend ist angesichts der Verstrickungen der Väter hin- und hergerissen zwischen Verurteilung und Verständnis.

Walser erläuterte, dass man es während der Entstehung des "Schwarzen Schwan" immer mit jemandem zu tun haben konnte, der seine Vergangenheit frisieren musste. Voran gegangene Stücke - so Walser - wurden vielfach in Deutschland und darüber hinaus gespielt. Anders war es dann beim "Schwan": "Dieses Stück wurde in Stuttgart uraufgeführt von Peter Palitzsch in einer glänzenden Besetzung. Das war eine ganz tolle Aufführung." Aber anschließend wurde es in der damaligen Bundesrepublik nicht mehr gespielt, während in Paris, Rom, Prag und in der DDR Aufführungen stattfanden. Dazu Walser: "Das Ausland hat es immer gern akzeptiert, wenn etwas aus der Bundesrepublik kam, das kritisch gegen sie war." So wurde in Paris ein Jahr lang "Eiche und Angora" gegeben.

Borchmeyer ergänzte, dass im "Schwarzen Schwan" neben "Hamlet" auch etwa der "Faust" und die "Orestie" des Aischylos wirksam sind. Er verwies auf die damaligen Auschwitz-Prozesse und betonte, dass die Motive des "Schwan" wie des Hamlet-Essays Walser immer weiter beschäftigt haben - von den beiden Essays "Unser Auschwitz" (1965) sowie "Auschwitz und kein Ende" (1979) bis hin zu seiner Friedenspreisrede 1998, "die so völlig brutal missverstanden wurde".

Es hat Borchmeyer auch "wahnsinnig geärgert", dass kürzlich Carolin Emcke in ihrer "unsäglichen" Friedenspreisrede "im Grunde nur politisch korrekte Phrasen geredet" und dabei Walsers Vorgängerrede nicht verstanden hat. Denn: "Es geht Martin Walser nie darum, einen Schlussstrich zu ziehen."

Nach Borchmeyer beziehen sich Walsers Auschwitz-Essays nicht allein auf die Auschwitzprozesse. Der erste, "Unser Auschwitz", bringt zum Ausdruck, dass es einem Ausweichen vor der eigenen Mitverantwortung und Mitschuld gleich-kommt, wenn man permanent auf den Schrecklichkeiten in Auschwitz insistiert - nach dem Motto: Wie diese Bösen dort sind wir selbst aber nicht.

Borchmeyer sieht Walser hier nahe der Kollektivschuld-These: "Es gibt nicht nur eine individuelle Schuld. Wenn man einem Kollektiv angehört, gibt es auch eine Kollektivschuld." Demnach behalten Walsers Aussagen in den Essays auch heute ihre Gültigkeit, wie schon im "Schwarzen Schwan" und auch in seiner Paulskirchenrede von 1998, die nur "ein paar Akzentverschiebungen" enthält.