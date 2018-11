Von Karoline Hille

"Ich hatte schon 1920 beschlossen, der Fotomontage eine Stellung in der KUNST einzuräumen." Das erstaunliche Bekenntnis der 86-jährigen Hannah Höch vom November 1975 überzeugt sofort. Allerdings stand sie als Dadaistin und bis in die 1960er Jahre ziemlich allein. Die Mitglieder des Berliner Club Dada kämpften gegen die Weimarer Republik und für eine sozialistische Gesellschaft. In radikaler Opposition zu bürgerlichen Konventionen und Kunstrichtungen verstanden sie sich nicht als Künstler, sondern als Monteure und Ingenieure. Sie bestritten den Kunstcharakter ihrer Werke und nannten sie "Erzeugnisse", einschließlich der Fotomontage.

Ihren antikünstlerischen Furor und anarchischen Aufruf zur politischen Agitation verdeutlichte 1920 die Erste Internationale Dada-Messe, Höhepunkt und Ende des Berliner Dadaismus, mit riesigen Fotoporträts der Hauptakteure Heartfield, Grosz und Hausmann, mit Assemblagen, anonymen Gemeinschaftsarbeiten, "dilettantischen" Montagen und Schriftplakaten, deren prägnantestes "Die Kunst ist tot. Es lebe die neue Maschinenkunst Tatlins" lautete. Auch die Unikate - Gemälde, Zeichnungen, Fotomontagen - ordneten sich hier unter. Inhalte waren wichtiger als künstlerische Formgebung oder vielschichtige Aussagen. Hannah Höchs ausgestellte Fotomontagen aber erfüllten diese Vorgaben nicht, sie waren anders.

Die Begabung für das Ornamentale, der strikte Flächencharakter und lebendige Rhythmus, die die Musterarbeiten und Entwürfe der studierten Kunstgewerblerin auszeichneten, prägten auch ihre Montagen. Hinzu kamen eine unerschöpfliche Phantasie und Sammelleidenschaft, der sichere Umgang mit der Schere, die wie der Pinsel zu ihrem Handwerkszeug zählte, und ein langer Atem. Hemmungslosigkeit und Disziplin, Stren-ge und Spiel bildeten die Grundlagen. Denn die spontane Idee war das eine, die Realisierung das andere. Oft dauerte es Monate, manchmal Jahre, bis die Künstlerin den einen Zeitungsschnipsel fand, der dazugehörte, um das Werk zu vollenden. Nach ihrer Überzeugung galten wie für jedes Kunstwerk auch bei der Fotomontage Form- und Farbgesetze, die eine gelöste Bildfläche gestalteten.

Im Sommer 1918 hatten Hannah Höch und Raoul Hausmann auf der Ostseeinsel Wollin das Prinzip Collage entdeckt. Den zündenden Funken lieferte eines jener kitschigen Militärgedenkblätter mit uniformierten Soldaten, denen das Fotoporträt ein und desselben jungen Mannes als Kopf aufgeklebt war. Die aus zerschnittenen Zeitungsfotos zusammengesetzte Fotomontage wurde zum Markenzeichen von Dada Berlin. Aber Höch klebte nicht Ausschnitte auf eine Unterlage und schrieb "Dada" darüber, sie gestaltete eine Fläche und vermittelte komplexe Inhalte: Sie schuf ein autonomes Kunstwerk, und zwar von Anfang an. Ohne zu zögern, tauchte sie hinein in das neue Medium, machte es zu ihrer Ausdrucksform und blieb ihm lebenslang treu. Im Dialog mit Kunst ihrer Zeit hat sie die Collage weiter entwickelt: von Konstruktivismus, Surrealismus und Neuer Sachlichkeit bis zu den Aufbrüchen von Informel, Neo-Dada und Pop-art nach dem Zweiten Weltkrieg.

Bei aller Veränderung aber gibt es prägende, ihr Collagen-Werk durchziehende Prinzipien. Die Forderung nach "schrankenloser Freiheit", wie sie auf einer ihrer ersten Collagen, der Dada-Rundschau von 1919 formuliert hat, gehört dazu. Dieses Werk und ihr Opus magnum, Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands, die sie auf der Dada-Messe 1920 ausstellte, sind im futuristischen Wirbel um ein Zentrum komponierte, vielfigurige Zeitpanoramen, in denen die Politik eine Allianz mit der Ironie eingeht. Auch der beide Montagen charakterisierende groteske Kopf-Körper-Tausch zählt zu den zentralen Motiven. So wie im dadaistischen Schnitt mit dem Küchenmesser die kopflose Tänzerin Niddi Impekoven den Kopf der verehrten Käthe Kollwitz balanciert, montierte Hannah Höch 1963 der zarten Schauspielerin Audrey Hepburn die üppigen Kurven einer Bauchtänzerin "auf den Leib". Zugleich ist die Montage eine Hommage an Riza Abasi, den für seine androgynen Jünglingsgestalten berühmten persischen Miniaturmaler.

Alle Collage-Schöpfungen Höchs verweigern sich eindeutiger Lesart. In der Balance der Gegensätze changieren sie zwischen mehreren Bedeutungsebenen, schillernd und janusköpfig, montiert aus menschlichen, tierischen, pflanzlichen oder anorganischen Fotofragmenten, wo-bei die Realität der zerschnittenen Aufnahmen als irritierender Subtext erhalten bleibt. So stehen die aus Propellerflügeln und Disteln zusammengesetzten Synthetischen Blumen von 1952 für jene zwitterhaften, technoid-bizarren Gewächse, die seit den 1920er Jahren ihren Bilderkosmos bevölkern.

Wie bereits die frühen Collagen zeigen, gehörte Höchs Sympathie den Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Malerinnen, die sie bewunderte. Umso gnadenloser trafen Hohn, Spott und Ironie die Neue Frau der "Goldenen Zwanziger Jahre" und die Luxusgeschöpfe der Bonner Wirtschaftswunderjahre. So bleibt 1969 in der Collage mit dem provozierenden Titel "Entartet" vom kopflosen Körper nur das hautenge Abendkleid mit den spitzen Kegelbrüsten als leere Hülle: Das Weib wird zur Inkarnation von Lust und Verführung, zum Symbol für die Geistlosigkeit der Gegenwart oder für die Prostitution des Zeitgeists? Oder ist alles nur furchtbar-komisches Welttheater? Darauf gibt es keine Antworten.

Dass die Collage heute als eigenständige Kunstform anerkannt ist und als eine der wichtigsten Triebfedern der Moderne gilt, ist maßgeblich Hannah Höch zu verdanken und ihren Klebebildern, die von der "Freiheit im Denken und Schaffen" einer großen Künstlerin künden.

Info: Gastbeitrag von Karoline Hille, Kuratorin der Hannah Höch-Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle; bis 14. August.