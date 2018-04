Von Harald Raab

IT-Blase, Bankenkrise, Überschuldung ganzer Volkswirtschaften: Das Vertrauen in die Selbstregulierung der Marktwirtschaft ist tief erschüttert. Viele sind auf der Suche nach wirtschaftsethischen und sozialen Leitlinien, um den Raubtierkapitalismus zu zähmen. Hochaktuell haben die ersten jüdischen Kulturtage in Mannheim diese Nöte und Sorgen aufgegriffen.

In einem gut besuchten Vortrag an der Universität legte der Jurist und Vorsitzende von "Torat HaKalkala", Verein für angewandte jüdische Wirtschafts- und Sozialethik, Abraham de Wolf, dar, welche Hilfestellungen dabei Religion, in diesem Fall die jüdische, zu bieten hat. Im Licht der Bibel und vor allem in deren Auslegung im Talmud behandelte er Fragen wie Zinsen, Wucher, Mehrwert, Schulden, Transparenz wirtschaftlichen Handelns und nicht zuletzt Verantwortung der Gesellschaft für ihre ärmeren Mitglieder. De Wolf konnte deutlich machen, dass die rabbinischen Traditionen in Sachen Ökonomie die Soziale Marktwirtschaft vorweggenommen haben. Und auch das arbeitete er heraus: Wirtschaft und Religion im Judentum stehen sich nicht feindlich gegenüber. Sie gehen ein austariertes Bündnis zur Prosperität und zum Wohlstand für möglichst viele ein. Nur so wird man der Lebenspraxis handelnder Menschen gerecht.

Beispiel Zinsverbot der Bibel, an dem im alten christlichen Denken Thomas von Aquin absolut festhält. Die rabbinische Auslegung differenziert und relativiert es. Man müsse es als Verbot des Wuchers verstehen. Immer gehe es dabei auch um den Erhalt der Würde des Menschen. Er darf nicht in ausweglose Schuldknechtschaft geraten. Vom Armen dürfen keine Zinsen genommen werden. Man wollte der Überschuldung vorbeugen. Insgesamt aber müssen sich Menschen als Solidargemeinschaft verstehen und dabei auch die Lasten anderer tragen. Siehe Verschuldung einiger EU-Staaten heute. Unrealistisch dürfte in unserer Zeit freilich das Sabbat-Jahr sein. Es ermöglichte im alten Israel alle sieben Jahre die Befreiung von allen Schulden. Damit aber überhaupt Darlehen kurz vor dem Ablauf dieser Frist den Bauern noch gegeben wurden, konnte vor Gericht eine Verpflichtung eingegangen werden, die den obligatorischen Schuldenerlass individuell außer Kraft setzte.

Hauptursache für die weltweite Bankenkrise - so de Wolf - sei mangelnde Transparenz riskanter Geschäfte gewesen. Um die Bilanzen sauber zu halten, seien dubiose Transaktionen auf die Bahamas oder in andere Länder ausgelagert worden, wo man es mit der Bankenaufsicht nicht so genau genommen habe.

Im Talmud wird dagegen strenge Offenlegung der Geschäfte und ihrer Risiken gefordert: Am Markt dürfen die schlechten Früchte nicht unten im Korb versteckt werden. Ebenso waren Liefergeschäfte untersagt, bevor nicht der Marktpreis festgelegt war.

Jüdische Wirtschaftsethik setzt aber auch auf Freiheit von Abhängigkeit und Selbstverantwortung. Modern gesprochen: Der Sozialstaat darf nicht ausufern, darf auch nicht missbraucht werden. Nach Maimonides gibt es acht Stufen der Wohltätigkeit. Ihre höchste ist: Den Bedürftigen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu ernähren, durch Darlehen, Geschenke, durch Partnerschaft an einem Geschäft oder Vermittlung von Arbeit. Heute nennt man das Hilfe zur Selbsthilfe. Auch hier steht die Erhaltung beziehungsweise die Wiedergewinnung der menschlichen Würde im Zentrum der Überlegungen.

Jüdische Wirtschaftsethik fordert nicht mehr und nicht weniger, als mit der Schöpfung kreativ umzugehen. Mehrwert zum Nutzen aller zu erwirtschaften, das ist Sinn der Bestrebungen damals wie heute. Das erfordert Menschen, die ihre Freiheit gebrauchen, gleichzeitig aber in Verantwortung für das Ganze handeln.