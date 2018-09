Spuren der Mafia finden sich in Neapel fast überall, auch hier in dem Stadtviertel Scampia. Foto: Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco

Von Milan Chlumsky

Salvatore (Toto) Riino stammt aus dem berüchtigten sizilianischen Dorf Corleone, bis heute eines der Synonyme für die Mafia, die seit beinahe 100 Jahren international den Drogen- und Menschenhandel, die Geldwäsche und die Korruption organisiert und zum Teil auch dominiert. Anfang der 1990er Jahre glaubte man, durch das entschlossene Handeln einiger italienischer Richter, Staatsanwälte, Politiker und engagierter Bürger, die Mafiabosse und die zahlreichen Verbrecherclans in die Enge getrieben zu haben.

Die Antwort folgte prompt: Am 23. Mai 1992 wurde der Wagen von Giovanni Falcone auf der Autobahn bei Palermo durch eine Bombe in die Luft gejagt. Der unerschrockene Untersuchungsrichter in Palermo war sofort tot.

Keine zwei Monate später wurde auch Falcones Freund und Kollege, Paolo Borsellino, samt seiner Familie und seiner Eskorte vor dem Haus seiner Mutter, die er besuchen wollte, durch eine Bombenexplosion getötet. Hinter beiden Morden steckte Toto Riino, der oberste Boss der sizilianischen "Cosa nostra". 1993 wurde er verhaftet und zu zehn Mal lebenslanger Haft verurteilt.

Die Macht des inzwischen 83-Jährigen ist erloschen, die Morde an den beiden Justizbeamten leiteten eine Wandlung der Verhaltungsmuster der mafiösen Clans ein: Die Verantwortlichen agieren aus dem sicheren Hintergrund, ihre Geschäftspraktiken - vor allem Geldwäsche und Immobiliengeschäfte - sind ihnen nur selten nachzuweisen.

Zwei italienische Fotografen - der aus Rom stammende Tommaso Bonaventura (Jahrgang 1962) sowie Alessandro Imbriaco aus Salerno (Jahrgang 1980) - haben sich zusammen mit dem Journalisten und Kurator Fabio Severo auf die Suche nach Mafia-Spuren begeben und kaum zu glaubende Zeugnisse mafiöser Machenschaften ans Tageslicht befördert. Sie sind nicht nur in der Immobilienbranche auf eine Geldwäsche gigantischen Ausmaßes gestoßen.

Ein ähnlich lukratives Mafiageschäft ist die Verklappung verunreinigten Bodens - zum Teil mit Dioxinwerten, die 1000-fach stärker sind als erlaubt. Eine weitere Spur führt in die Provinzen Neapel und Caserta, wo man im 17. Jahrhundert auf 1000 Quadratkilometern einen über 50 Kilometer langen Bewässerungskanal anlegte, um die Gegend mit klarem Wasser zu versorgen. Heute füllen Autowracks, kaputte Fernseher, mit FCKV gefüllte Kühlschränke sowie eine unvorstellbare Menge an Abfall den Kanal auf. Die Camorra steckte mit der örtlichen Verwaltung unter einer Decke und durfte dort kontaminiertes Abwasser entsorgen.

Die Ausstellung in der Mannheimer Galerie Zephyr verdeutlicht, wie sich die Handlungsweisen der Mafia veränderten: Ein brutales Vorgehen samt planmäßiger Ausrottung rivalisierender Mafiaclans gibt es heute weniger. Morde an Vertretern des Staates gab es seit 1992 nicht mehr. Die Spuren entdeckt nur derjenige, der sie wirklich sucht.

Etwa in dem verdunkelten Esszimmer der Familie Fava in einem Dorf in der Provinz Reggio Calabria: Sie hat ihren Sohn verloren, weil er offensichtlich von der Mafia zu viel wusste - die restlichen Familienmitglieder wagten es elf Jahre lang nicht, das Haus zu verlassen. Die Ausstellung wirft einen nüchternen und illusionsfreien Blick auf Italien und Sizilien. Darüber hinaus zeigt sie dem Betrachter, dass auch sogenannte "Dokumentarfotografie" schön sein kann, wenn sie technisch und ästhetisch perfekt umgesetzt ist.

Info: "TAT/ORT, (Un)heimliche Spuren der Mafia", von Tommaso Bonaventura, Allessandro Imbriaco, Fabio Severo", Galerie Zephyr, REM, Mannheim, bis 20. Juli. Infos: www.rem-mannheim.de