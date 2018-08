Von Volker Oesterreich

Hiddensee, das ist die Ostsee-Insel, auf der Nina Hagens Micha den Farbfilm vergessen hatte. Die Insel, auf der Gerhart Hauptmann begraben liegt. Wo sich der Stummfilm-Star Asta Nielsen genauso wohl fühlte wie die Tanz-Pionierin Gret Palucca. Und wo zwischen Sanddorngestrüpp und Strand unmittelbar nach der Wende ein merkwürdiger Kulturkampf zwischen FKKlern (Ost) und Textilos (West) tobte. Also ein besonderes Eiland, das zu Mythen und Utopien taugt. Ähnlich wie das versunkene Atlantis, Robert Louis Stevensons "Schatzinsel", Arno Schmidts "Gelehrtenrepublik" oder die Insel, auf der Daniel Defoes Titelheld Robinson Crusoe als Schiffbrüchiger landete.

Auf Crusoe spielt natürlich auch Lutz Seilers Hiddensee-Roman "Kruso" an. Der poeta laureatus des Jahrgangs 1963 ist Poetik-Dozent am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg und las in dieser Funktion zur Eröffnung der 21. Literaturtage im Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz. Woraus? Natürlich aus seinem Romandebüt "Kruso", das kurz vor und kurz nach der Wende im Jahr 1989 auf der Insel spielt.

Um einen Wende-Roman handele es sich aber nicht, betonte der Lyriker und Romancier im Gespräch mit der Germanistik-Dozentin Michaela Kopp-Marx, nachdem der Literat von Heidelbergs OB Eckart Würzner und dem Verleger Manfred Metzner in dessen Funktion als Literaturtage-Geburtshelfer und -Sprecher begrüßt worden war.

Würzner betonte dabei, die Stadt wolle sich verstärkt für die literarische Entwicklung einsetzen - speziell im Hinblick auf die Würde Heidelbergs als Mitglied im Unesco-Netzwerk der kreativen Städte. Dem OB liegt viel daran, dass Kinder und Jugendliche, aber auch kulturferne Schichten intensiver als bisher an die Literatur herangeführt werden.

Kruso, den Titelhelden des Romans, verbindet eine enge Freundschaft zu Ed. Letzterer ist das, was Freitag für Robinson war: ein Gefährte von außerordentlicher Bedeutung. Das verrät das Defoe-Zitat auf Seite 7 des Buchs.

Kruso und Ed schuften als "Esskaas" im Insel-Restaurant "Zum Klausner". "Esskaa" steht für das Kürzel SK, worunter man Service-Kräfte zu verstehen hat. Sie bilden eine eingeschworene Gemeinschaft, fast eine Art Tafelrunde, bestehend aus Gestrandeten des real existierenden Sozialismus. Gedichte dienen dem Freundespaar Ed und Kruso als höhere Verständigungsebene. Und die ganze Insel ist für sie so etwas wie ein Fluchtpunkt innerhalb der DDR. Hier kann Kruso seinem kulturell geprägten Eskapismus frönen, während er in der Spülküche bei 43 Grad schwitzt und meditiert.

Seiler beschreibt all das mit poetischen, bildmächtigen, alle Sinne ansprechenden Worten. Man hört "das schwere, asthmatische Atmen der Ostsee", und man leidet mit dem Romanhelden an den heftigen Ausdünstungen in der Spülküche. Wenn Seiler, der zur Wendezeit selbst auf Hiddensee als Service-Kraft gejobbt hat, die zerkauten, sehnigen Schnitzelreste im Spülwasser beschreibt, dann tut er das so eindringlich, dass sich beim Leser ein Gefühl zwischen Gänsehaut und Würgereiz einstellt.

Seine "Poesie des Abwaschs" lässt einem die Fingerkuppen selbst dann schrumpelig werden, wenn man sie nicht ins Wasser taucht, sondern nur zum Umblättern der Seiten benutzt. Zugleich ist dieser Abenteuer- und Endzeitroman auch eine Hommage an die zahlreichen DDR-Flüchtlinge, die in der Ostsee ertrunken sind. Im Hinblick auf die Flüchtlings-Katastrophen im Mittelmeer bekommt das Buch eine besondere Brisanz. Das spürt auch das Publikum im überfüllten Spiegelzelt. Nach der Lesung strömt es scharenweise nach vorne, um sich "Kruso" oder einen der Lyrik-Bände Seilers signieren zu lassen.

Info: Lutz Seiler, "Kruso", Suhrkamp Verlag, Berlin, 2014, Gebunden, 484 Seiten, 22,95 Euro.