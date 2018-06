Von Milan Chlumsky

Die Nachricht ist lapidar: "Die Gemälde ,Schwarzes Rechteck, rotes Quadrat’ (um 1915) von Kasimir Malewitsch und das ,Bild mit weißen Linien’ (1913) von Wassily Kandinsky werden dem Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen nicht länger als Dauerleihgaben der Familie Hack zur Verfügung stehen."

Beide Werke sind in der Geschichte der Kunst des letzten Jahrhunderts als epochal einzustufen. Malewitsch hat insgesamt drei Varianten des Schwarzen Rechtecks gemalt, Kandinskys Bild wurde als die radikalste Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse auch von den Kuratoren des Wilhelm-Hack-Museums verstanden.

Die Gemälde hatten eine Schlüsselfunktion in der Ausrichtung des 1979 eröffneten Museums, dessen Leitung sich genauestens überlegte, welche Rolle das imposante Konvolut darin spielen sollte: "Die überregionale Bedeutung des Museums ist auf den Komplex mit Kunstwerken des 20. Jahrhunderts zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung Klassischer Moderne, welche die Entwicklung der abstrakten Kunst von ihren Anfängen um das Jahr 1910 bis in die 1950er Jahre dokumentiert." Wilhelm Hack stiftete der Stadt Ludwigshafen seine Sammlung 1973. Er setzte seine Sammlertätigkeit jedoch weiter fort, und so gelangten auch diese beiden Bilder als Dauerleihgaben in die Museumsammlung. Wilhelm Hack starb 1985, sein Sohn Harald verkaufte später zwölf der Dauerleihgaben an die Wilhelm-Hack-Stiftung der Stadt Ludwigshafen, erhielt die übrigen Dauerleihgaben seines Vaters aber zurück. Blieben nur Ma᠆lewitsch und Kandinsky übrig.

Jetzt starb der Gründersohn und bestimmte durch eine testamentarische Verfügung, dass die Werke nicht in Ludwigshafen bleiben sollen. Offensichtlich goutierte er die neue Ausrichtung des Museums durch jüngere Direktoren und Kuratoren nicht. Die beiden Werke gehen daher in die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen nach Düsseldorf, wo die Witwe Harald Hacks lebt. Mit Sicherheit werden die auf dem Kunstmarkt mehrere Millionen Euro schweren Gemälde die ohnehin reiche Sammlung in Düsseldorf noch attraktiver machen. Für Ludwigshafen sind sie verloren.