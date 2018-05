Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Am Mittwoch werden im Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz die 19. Literaturtage mit Ministerin Theresia Bauer und Oberbürgermeister Eckart Würzner eröffnet. Wir sprachen mit Manfred Metzner (Archivfoto: Kresin), der zusammen mit Alexandra Eberhard vom städtischen Kulturamt das Festival leitet.

Sie und Ihre Kollegen haben in diesem Jahr ein Programm zusammengestellt, das den roten Faden vermissen lässt. Da gibt es den düsteren Philippe Claudel, den Journalisten Jörg Armbruster, da wird im Dialekt über Schweizer Kneipenkultur erzählt oder von einem Abrisshaus in Berlin. Sind Sie nicht einmal angetreten, die Literatur des Maghreb nach vorne zu bringen?

Der dicke rote Faden ist die literarische Qualität. Wir wollen uns nicht dem Diktat eines Mottos unterwerfen. Literatur und Poesie sind zu vielfältig und anspruchsvoll, haben es nicht verdient, in ein Motto gepresst zu werden. Für uns ist es wichtig, unserem Publikum die Vielstimmigkeit der Welt anbieten zu können, Neugier zu wecken für neue Stimmen und Inhalte, festgetretene Pfade zu vermeiden. Im Dschungel müssen Sie sich ja auch ständig den Weg neu bahnen. "Nichts ist wahr, alles ist lebendig." (Édouard Glissant) Alle zwei Jahre findet der "Tag der maghrebinischen Literatur" statt. In diesem Jahr besteht das Programm aus einer Mischung aus Literatur, Film und einer Diskussion zur aktuellen politischen Lage in Nordafrika.

Das Spiegelzelt auf dem Uni-Platz ist ja während der fünf Tage bestens besetzt. Meistens kommt eine weibliche Zuhörerschaft. Woran liegt das, interessieren sich Männer weniger für Literatur?

Das glaube ich nicht. Aber die Statistiken zeigen eben, dass Bücher meist von Frauen gekauft werden, und auch bei Lesungen sind sie meist in der Überzahl. Seit einigen Jahren interessieren sich immer mehr Frauen für Fußball, warum sollen sich zukünftig nicht mehr Männer für Lesungen interessieren?

Sicher verfolgen Sie auch den Krimi um den Suhrkamp-Verlag, dabei geht es ja nicht mehr um neue Autoren, sondern nur noch um Geld und zerstrittene Eigner. Haben die jungen Schriftsteller eher in Independent Verlagen, wie ihrem "Wunderhorn", eine Zukunft?

Für mich ist es erstaunlich, wie viel Aufmerksamkeit diese Auseinandersetzung zwischen den Verlags-Gesellschaftern in den Medien findet, die bereitwillig seitenweise dafür Platz opfern, den sie für mehr Rezensionen und Kulturberichte besser einsetzen könnten. Gute Autoren werden immer eine Zukunft haben. Gerade bei den Independents, weil wir ihnen Zeit lassen, sich zu entwickeln.

Haben Sie schon mal von dem 1800 Einwohner zählenden walisischen Dorf Hay-On-Wye gehört, der heimlichen Buchmetropole der Welt, mit 38 Buchläden und zehn Millionen Büchern?

Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Man kann es auch näher haben: Monolieu, unweit von Albi in Südfrankreich, ist auch eine Reise Wert: 650 Einwohner können in 14 Buchhandlungen und Antiquariaten stöbern gehen. Großartig.

Jetzt bewirbt sich zwar Heidelberg um den Titel "City of literature", Sie kämpfen für ein Literaturhaus, und die Stadtverwaltung möchte dazu erst mal einen Workshop veranstalten. Offenbar ist Heidelberg noch weit entfernt vom bücherversessenen Hay-On-Wye?

Wenn wir das Kulturgut Buch und alles, was damit zusammenhängt, erhalten und weiterentwickeln wollen, dann sollten wir sehr viel innovative Energie darauf verwenden, um Heidelbergs Stellung als Literaturstadt vorbildhaft zu fördern und zu stärken.

Im nächsten Jahr feiern die "Literaturtage" 20. Geburtstag. Haben Sie sich dazu etwas Besonderes ausgedacht?

Nach dem 10. Juni beginnen wir mit den Vorbereitungen für das Jubiläum. Etwas Besonderes wird es immer!