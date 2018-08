Von Sabine Scheltwort

Es klingt wie ein Märchen: Hier die 19-jährige Abiturientin, die nachmittags im Restaurant der Eltern serviert, schmutziges Geschirr in die Maschine räumt und in ihrer Freizeit Karl Marx liest. Dort der weltgewandte Vorstandssprecher der größten deutschen Bank, 52 Jahre alt, der sich nicht nur über profitable Geschäfte, sondern auch über die gesellschaftliche Verantwortung von Banken Gedanken macht. Es ist eine zufällige Begegnung, aus der eine sieben Jahre dauernde "Liebesfreundschaft" wird, die abrupt mit dem Attentat auf Herrhausen endet.

Die beiden treffen sich 1982 beim ZDF. Talkrunden sehen zu dieser Zeit noch so aus, dass Herren in dunklen Anzügen ihre wohl vorbereiteten Statements zum Thema Arbeitslosigkeit ablassen. Herrhausen dagegen stellt seine intellektuelle Brillanz ohne Karteikarten zur Schau. Als Publikum sind Gemeinschaftskundeschüler eingeladen, um Fragen zu stellen. Beim anschließenden Buffett kommen die beiden ins Gespräch, die Abiturientin Tanja Langer im Minirock und der charismatische Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen. Schreiben Sie mir, forderte er sie auf. Das tut sie, ohne eine Antwort zu erwarten. Doch Herrhausen ruft an, und so schreibt sie ihm 300, 400 Briefe. Er ruft an, beide treffen sich immer mal wieder.

Erst 30 Jahre nach dem Kennenlernen veröffentlichte die Schriftstellerin Tanja Langer ein autobiografisches Buch über diese Beziehung, aus dem sie jetzt bei den Literaturtagen las. Der 400-Seiten-Roman "Der Tag ist hell, ich schreibe dir" (Verlag Langen-Müller, München, 19,99 Euro) erzählt nicht nur die Geschichte einer ungewöhnlichen Verbindung zwischen einem bildungshungrigen engagierten Mädchen und einem Wirtschaftsboss, der während des Dritten Reichs die Eliteschule in Feldafing besuchte und sich als Bankier über einen Schuldenerlass für Dritte-Welt-Länder Gedanken machte. Es macht auch die achtziger Jahre lebendig, mit "No-future"-Jugend, Wirtschaftskrise, Club-of-Rome-Pessimismus und dem plötzlichen Fall der Mauer.

Tanja Langer ist im Gespräch von einer sympathischen Offenheit, so dass man sich heute noch gut vorstellen kann, wie sie als Studentin Herrhausen, der im Buch Julius heißt, mit ihren temperamentvollen Meinungen bezauberte. Umgekehrt war sie hingerissen, dass jemand sie und ihre Ansichten ernst nahm, sich für ihre Fragen interessierte und sie ermutigte, ihren eigenen Weg zu verfolgen, Schriftstellerin zu werden.

So marschierte sie auch am 30. November 1989 in die Redaktion der taz, weil sie die Sorge hatte, der Nachruf in ihrer Tageszeitung könnte zu kritisch ausfallen. Und sie gab eine anrührende Todesanzeige auf. An diese erinnerte sich 15 Jahre später ein Journalist. Er spürte Tanja Langer auf und gab damit den Anstoß, die jahrelang im Keller lagernden Briefe wieder anzuschauen, die sie von Herrhausens Witwe zurückerhalten hatte. Die Autorin recherchierte weiter, suchte alte Schulfreunde, stieß auf einen Stasi-IM innerhalb der Bank. Das Attentat auf Herrhausen ist bis heute nicht aufgeklärt. Und einen solch unkonventionellen Denker hat sich die Bank seitdem nicht wieder an ihrer Spitze geleistet.