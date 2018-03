Von Milan Chlumsky

Er möchte nicht fotografiert werden, damit man ihn nicht auf der Straße erkennt. Denn seine oft übergroßen Wandzeichnungen gelingen dann wirklich gut, wenn er sich nicht beobachtet fühlt. Seine Handschrift ist jedoch so eindeutig, dass seine Arbeiten sofort zu erkennen sind: Limow ist ein Künstlername, ein Kürzel aus dem Englischen: Living in my own world ("in meiner eigenen Welt lebend"). Das dürfte nebulöses Ideal vieler Jugendlicher sein, doch für David Hernández Bernal ist es (Lebens-) Programm.

Der Spanier hat an den Universitäten Granada, Murcia, Marbella und Barcelona studiert, bevor er nach Berlin kam. Eine wichtige Zwischenstation war Mexico-City, wo er in der Altstadt mit seinen großformatigen, in Schwarzweiß gehaltenen Bildern für Aufsehen sorgte.

Limows Welt ist die der seltsamen Tiere, auf deren Rücken menschliche Gestalten reiten. Viele Szenen spielen sich auf Lichtungen in Waldlandschaften ab, und das Dekorum ähnelt einer friedlichen Theaterbühne. Auf einem anderen Bild irren eher bedrohliche Seeungeheuer umher, sowie in alle Richtungen laufende Tier-Mensch-Wesen. Bei einigen sind in der Eile die über den Kopf gestülpten Masken beinahe abhanden gekommen. Eine grundlegende Ungewissheit bleibt bestehen, was ihr Tun und Wollen betrifft.

Nicht minder bizarr sind jene großformatigen Tuschzeichnungen, in denen die verlaufende Tusche Teil der (urbanen) Landschaftsgestaltung ist: Die Hochhäuser im Hintergrund scheinen hinter dicken Rauchwolken zu verschwinden. Die Tusche formt riesengroße Schornsteine mit unablässig ausgestoßenem Rauch. Auch hier finden sich seltsam gutmütige Mischwesen: teils Bären, teils Menschen. Für die gegenwärtige Schau "a forest" in Heidelberg hat Limow eine über vier Meter hohe Variante direkt an die Wand gemalt, sehr nachdenklich und fast traurig.

Spannend und mysteriös wirken die Werke des 1972 geborenen Künstlers in den 240 Quadratmeter großen Räumen in der Heidelberger Bahnhofstraße, die der Architekt Patrick Lubs vom Architekturbüro ap88 temporär der WOW-Galerie zur Verfügung stellt. Die rohen, ungetünchten und nicht geglätteten Wände scheinen wie gemacht für diese Form der "Street Art". Diese Kunst wird eher selten reflektiert wahrgenommen; mit der soeben zu Ende gehenden großen Retrospektive des französischen Künstlers JR im Museum Burda in Baden-Baden ist sie gewissermaßen "salonfähig" geworden.

Der Galerist Pascal Baumgärtner, der Bernal schon vor knapp zwei Jahren als "Artist in Residence" nach Heidelberg eingeladen hat, sorgt in der hiesigen Kunstszene für erfrischenden Wind. Ohne engagierte Paten und Sponsoren kann die Galerie in der Bahnhofstraße allerdings nicht überleben. Die Kunst übrigens auch nicht.

Info: Galerie WOW by willibender in der Bahnhofstraße 28/30, Heidelberg, bis 13. Juli. www.willibender.de