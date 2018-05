Von Milan Chlumsky

1772 passierte eine Ungeheuerlichkeit am Hof des ungarischen Grafen Nikolaus I. Esterházy. Sein geliebter Komponist und Kapellmeister, Joseph Haydn, hatte vor dem Ende seiner 45. Sinfonie seine Musiker nach Beendigung ihres Parts aufstehen, die Kerzen löschen und weggehen lassen. Der Grund war die unendliche Verlängerung der Konzertsaison an Esterházys Hof. Als die Sinfonie dann zu Ende war, kam Esterházy zu Haydn: "Ich habe verstanden, die Musiker möchten zu ihren Familien". Am nächsten Morgen kehrten sie heim.

Die 45. "Sinfonie fis-Moll" bekam Jahre später das Attribut "Abschiedssymphonie". Der Allrounder unter den Gegenwartskünstlern, Ulf Aminde, deutete diese zur Streiksinfonie um und ließ sie auch so ausführen.

Jetzt hat Ulf Aminde bei der Ausstellung "Ordnungen des Zufalls" (zusammen mit Via Lewandowsky und Bernhard Sandfort) in der Mannheimer Stadtgalerie eine Zwölfkanalinstallation aufgestellt, in der zwölf Musiker jeweils nur einen Ton auf ihrem Instrumenten spielen. Ein Klangchaos. Auf der anderen Seite führt Bernhard Sandfort seine Farbpermutationen fort und überlässt dabei eine gewisse Portion dem (kontrollierten) Zufall. Dabei wiederholen sich die Motive nie, und jede Anordnung muss innerhalb eines immer gleich großen Quadrats in die entsprechende "Reihung" passen. Die Arbeiten von Via Lewandowsky sind zum Teil sehr lustig bis makaber, etwa "Hansi goes down", ein toter Wellensittich, der buchstäblich Kopf steht. Andere sind poetisch und nicht minder politisch.

Lewandowsky geht es in Mannheim um das politische Geschehen, das er auf den auf einer Schubkarre installierten Monitoren in einer Endlosschleife abspielen lässt. Doch von der subversiven Kraft, die viele seiner Objekte und Rauminstallationen sonst begleitet, ist hier wenig zu spüren. Der kurz vor der Wende von der DDR nach West-Berlin übergesiedelte Künstler mag Ironie, und viele seiner Installationen vereinen das Tragikomische mit dem Absurden.

Die Stadtgalerie Mannheim, eine feine Adresse junger und unabhängiger Kunst, schließt mit dieser Ausstellung ihre Pforten endgültig: Benedikt Stegmayer, der bisherige Direktor mit viel Gespür für neue Tendenzen, geht. Die von der Stadt geförderte Galerie, die in dem neuen C-Hub Zentrum für Kreativwirtschaft in der Hafenstraße entsteht, wird von Stefanie Kleinsorge, der bisherigen kommissarischen Direktorin des Heidelberger Kunstvereins, geführt. Sie wird stärker kommerzielle Ziele verfolgen müssen, was nicht immer einfach sein wird.

Info: Stadtgalerie Mannheim, bis 15. Februar, www.stadtgalerie.mannheim.de