Von Veit-Mario Thiede

Lesser Ury ist einer der großen Maler des deutschen Impressionismus. Aber niemand kennt ihn. Nun macht eine sehenswerte Schau in Baden-Baden auf Urys originelles Schaffen aufmerksam. Im Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts sind Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafik aus allen Werkphasen ausgestellt.

Der 1861 in Birnbaum bei Posen geborene Lesser Ury wuchs in Berlin auf. Seine künstlerischen Lehrjahre verbrachte er in Düsseldorf, Brüssel, Antwerpen, Paris und München. Gegen Ende seines Lebens erfreute sich der 1931 in Berlin gestorbene Maler breiter künstlerischer Anerkennung. Doch da er jüdischer Abstammung war, brachte ihn die Herrschaft der Nationalsozialisten um den verdienten Nachruhm.

Lichteffekte machen den Reiz und die besondere Qualität von Urys Kunst aus. Fast schon brachial entfalten sie sich auf dem Pastell "Flusslandschaft - Abendstimmung" (1889). Zwischen zwei dunklen Bereichen erstrecken sich zwei kräftig gelbe Bahnen, die den Himmel und einen Wasserlauf beschreiben. Geradezu behutsam breiten sich hingegen die Effekte auf dem Ölbild "Mondaufgang am Grunewaldsee" (1898) aus: Je länger man es anschaut, desto klarer kann man seine feinen farblichen Abstufungen wahrnehmen.

Ganz eigentümlich hat Ury seine Mitmenschen ins Bild gesetzt. Er wirft einen distanzierten und unverwandten Blick auf sie. Auf vielen Gemälden und Grafiken schiebt der Künstler regelrecht Barrieren zwischen uns und die dargestellten Personen. Die Kohlezeichnung "Im Café Bauer" (1895) etwa setzt uns einen leeren Stuhl und Tisch vor die Nase.

Dahinter sitzt eine junge Dame. Sie schaut durch zwei geschlossene Fensterflügel auf die Terrasse. Dort sitzt sich ein Paar gegenüber. Für die sinnbildliche innere Distanz zwischen dem Mann und der Frau sorgt der mittlere Rahmen der Fensterflügel, der das Paar optisch voneinander trennt. Sechs elektrische Hängelampen - einige "real", einige als Fensterspiegelungen - sorgen für besondere Lichteffekte.

Die Darstellung des elektrischen Lichts in der nächtlichen Großstadt ist geradezu Urys Alleinstellungsmerkmal. Die seinerzeit revolutionär neue Lichterzeugung durch Elektrizität vergegenwärtigen uns die ausgestellten historischen Lampen und Werbeplakate. Zu ihnen treten Lesser Urys radierte und gemalte Straßenszenen im künstlichen Licht.

Deren Höhepunkt ist das Gemälde "Nächtliches Berlin" (1919). Als dunkle Silhouetten treten Passanten auf dem regennassen Boulevard in Erscheinung. Zwischen ihnen befinden sich gleißende Lichtspiegelungen. Eine Straßenbahn fährt vorbei, während sich eine lange Kette von Straßenlaternen in die Bildtiefe zieht. Treffend urteilt Museumsdirektor Matthias Winzen, dass Lesser Ury mit seiner Behandlung des Lichts und der dadurch erzeugten Bildatmosphäre einen eigenständigen Beitrag zur malerischen Moderne geleistet hat.

Info: Bis 31. August im Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts; Lichtentaler Allee 8, Baden-Baden. Di bis So und an allen Feiertagen 11-18 Uhr. Telefon 07221/5007960, www.museum.la8.de; Eintritt: 7 Euro. Der Katalog aus dem Athena-Verlag kostet 19 Euro.