Von Stefan Otto

Beim Festival Junges Theater im Delta treffen sich in diesem Jahr zum achten Mal die Kinder- und Jugend-Theatergruppen der Metropolregion Rhein-Neckar, um ihre Inszenierungen zu präsentieren und sich auszutauschen. "Leinen los! - Das verbindet" lautet das Motto vom 28. Juni bis 1. Juli, und entsprechend startet das Festival mit einer Street-Art-Aktion auf der Konrad-Adenauer-Brücke über den Rhein. Dort, wo die Grenzlinie zwischen den Städten Mannheim und Ludwigshafen und den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verläuft, werden Kinder und Jugendliche am Morgen des ersten Tages eine Kette bilden und eine lange Reihe bunter Papierschiffchen ans Geländer binden. Die Farben der Schiffe stehen dabei für die beteiligten Städte Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Speyer und Worms.

Heidelberg zeigt "Die Räuber"

Das rotierende Festival findet in diesem Jahr im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau statt und wird dort rund 400 junge Akteure aus der Region zusammenführen. Die Spielclubs des Theaters und Orchesters Heidelberg, das Junge Nationaltheater Mannheim, das Theater im Pfalzbau, das Kinder- & Jugendtheater Speyer und die Nibelungenhorde Worms werden insgesamt 25 verschiedene Produktionen zur Aufführung bringen. Den meisten von ihnen wird noch der letzte Schliff fehlen, da die Inszenierungen hier noch im Vorfeld ihrer echten Premieren zu sehen sind. Es sind überwiegend Werkschauen, die Einblick in entstehende Produktionen geben. Von Routine wird dafür keine Spur zu finden sein, vielmehr von junger Leidenschaft und Spielfreude!

Die Mehrzahl der Vorstellungen wird nicht im großen Theatersaal des Pfalzbaus über die Bühne gehen, sondern im kleineren Studio bzw. auf der Hinterbühne des Hauses. Interessierte Besucher sind eingeladen, allerdings sind die Kapazitäten begrenzt, zumal viele Teilnehmer und Angehörige erwartet werden. Auf der Großen Bühne dagegen ist am 30. Juni um 19.30 Uhr "Kalte Herzen 2113 - Winter. Zeit. Reise" zu erleben, eine neue Produktion des Augenblick-Theaters in Kooperation mit dem Jungen Nationaltheater Mannheim. Ein Stück aus Texten von Hans Christian Andersen, Wilhelm Hauff und Wilhelm Müller, die von der Welt erzählen, wie sie vielleicht in hundert Jahren sein wird.

Aus Heidelberg in den großen Saal schaffen es Schillers "Die Räuber" vom Club Spezial am 1.7. um 11 Uhr. Um die Aufführungen herum gibt es bei diesem jährlichen, großen Gemeinschaftsprojekt der Theater der Region zahlreiche Workshops, gemeinsame Aktionen und eine Party mit selbstgefertigten Kostümen. Zum ersten Mal werden auch Schulklassen zu ausgewählten Vorstellungen sowie zu einer öffentlichen Diskussion über die Rolle der Kunst eingeladen.