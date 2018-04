Von Matthias Roth

Heute ist es unbestritten: Hans Werner Henze war ein ganz Großer der Musik. Nicht nur des 20./21. Jahrhunderts. Doch die allgemeine Anerkennung kam erst mit dem Alter. Vielen galt Henzes Werk lange als zu politisch-aktivistisch ("Das Floß der Medusa", 1968; "Streik bei Mannesmann", 1973), anderen war es musikalisch nicht neu und dekonstruktiv genug und häufig von inakzeptabler, geradezu barocker klanglicher Opulenz. Es ist vielleicht bezeichnend, dass der Henze-Band der "Musik-Konzepte"-Reihe mit Schriften zur Musik erst zum 80. Geburtstag 2006 erschien, da der Komponist den früheren Herausgebern Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn nicht ins avantgardistische Bild passte.

Der Riss zwischen Tradition und Moderne, zwischen post-Strauss'scher Klangsinnlichkeit und Lachenmann'scher Dekonstruktion ging mitten durch Hans Werner Henze hindurch - und er hat ihn sein Leben lang ausgehalten. Freilich am liebsten unter südlicher Sonne: Nach den scharfen Auseinandersetzungen um seine Musik, sei es bei den Donaueschinger Musiktagen oder den Darmstädter Ferienkursen, wo sich die verschiedenen stilistischen Lager gerne im gemeinsamen Feindbild Henze versöhnten, brach der Komponist schon 1953 nach Italien auf und ließ sich zunächst auf Ischia, dann in Neapel nieder.

Die Freundschaften zu Ingeborg Bachmann, später auch zu Luigi und Nuria Nono bestärken ihn darin, sein Leben gänzlich unter blühenden Zitronen zu verbringen. Das Gesetz zur Wiederbewaffnung der Bundesrepublik 1956 mag ein zusätzlicher äußerer Beweggrund dafür gewesen sein, Deutschland nur noch besuchsweise zu bereisen. 1967 verband sich er mit seinem Lebensgefährten Fausto Moroni und ließ sich endgültig in Marino bei Rom nieder. Dort will er nun auch begraben werden.

Freilich riss das Band über die Alpen nie ab. Aus Gütersloh stammend, war der 20-Jährige auf dem Weg durch das zerstörte Deutschland 1946 in Heidelberg bei Wolfgang Fortner auf dem Kohlhof hängen geblieben, der ihn unterrichtete und mit dem er zeitweise zusammenwohnte. Hier entstanden seine ersten ernst zu nehmenden, an Strawinsky und Hindemith orientierten Kompositionen, die Fortner mit seinem Kammerorchester auch sogleich im Rahmen der neu gegründeten Ferienkurse in Darmstadt aufführte. Fortner sorgte auch dafür, dass der schnell aufstrebende Komponist einen Vertrag bei Schott erhielt, wo seine Werke früh gedruckt wurden und er recht bald auch davon leben konnte.

Schnell überholte Henze seinen Lehrer in Zahl und Umfang der entstehenden Stücke: die 1. Sinfonie, ein Violinkonzert, das erste Bühnenwerk ("Das Wundertheater", uraufgeführt in Heidelberg 1949), ein erstes Ballett. Der Umzug nach Berlin endete in der persönlichen Katastrophe (Suizidversuch, 1950), die vorübergehende Rückkehr nach Heidelberg - jetzt wohnte er bei Fortner in der Bergstraße - und eine Kapellmeisterstelle in Wiesbaden brachten die nötige innere Stabilität zurück. Vor allem arbeitete Henze nun für das Theater: Ballett und Oper stehen im Fokus, und es entsteht 1950/51 das erste abendfüllende Werk "Boulevard Solitude" nach dem Manon-Lescaut-Stoff. Die Auseinandersetzung mit der Zwölftontechnik zeigt sich hier deutlich, die Musik ist allerdings von Alban Berg und Strawinsky beeinflusst, weniger von Schönberg und schon gar nicht von Anton Webern, den die Avantgarde damals gerade wiederentdeckte. Die Uraufführung in Hannover machte Henze bundesweit bekannt.

Sie kann als künstlerischer Durchbruch gelten, dem mit "König Hirsch" (1956), der Kleist-Oper "Der Prinz von Homburg" (1960) und "The Bassarids" (1965) weitere groß dimensionierte Werke folgten.

Auch für die Schwetzinger Festspiele komponierte Henze: "Die Elegie für junge Liebende" 1961 und "Die englische Katze" 1983. In Mannheim konnte man zuletzt "Venus und Adonis" sehen und in Heidelberg Henzes spätes Werk für das Musiktheater, "Phaedra". Doch die zehn vollendeten Sinfonien harren eigentlich der Entdeckung, wie manches andere Werk seines etwa 130 Opuszahlen umfassenden Schaffens. In Dresden hatte Henze vor wenigen Tagen noch die Aufführung seiner Komposition "Sebastian im Traum" unter Christian Thielemann erleben können. In der Deutschen Oper Berlin war vor einer Woche Henzes letzte Uraufführung erklungen, das etwa fünfminütige Stück, "Ouvertüre zu einem Theater" aus Anlass der Hundertjahrfeier des Opernhauses.

Hans Werner Henze, der homosexuelle, linke Traditionalist, saß immer zwischen vielen Stühlen. Erst in den letzten Jahrzehnten konnte er die Früchte seiner Arbeit allseits umworben ernten, nicht zuletzt, seit die strengen Regeln der seriellen Darmstädter Schule zerbröselten. Auch die Reihe seiner bedeutenden Schüler wurde jetzt im Musikleben wahrgenommen, die aus seiner Hochschulklasse in Köln oder den von ihm begründeten Festivals in Montepulciano (Toskana) und der Biennale in München hervorgegangen waren, darunter Detlev Glanert oder Jörg Widmann, der gerade mit seiner "Babylon"-Oper in München Furore macht (siehe Nachbarseite).

Hans Werner Henze starb am Samstag an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung in Dresden.