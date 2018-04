Von Heide Seele

Eine gute Idee. Nicht die Schüler setzen sich der Bewertung aus, sondern ihre Lehrer müssen zeigen, was sie (auf bildkünstlerischem Sektor) vorzuweisen haben. In einer Ausstellung des Leimener Kunstvereins sind in der Kanzlei Tiefenbacher in Rohrbach-Süd zehn Positionen von "teaching artists" ausgebreitet, drei hauptamtliche Lehrer und sieben Lehrbauftragte, die in unterschiedlichen Medien ihre Kompetenz beweisen, denn was kann man von einem Schüler verlangen, wenn man selbst nicht Vorbild sein kann?

Eingestimmt durch eine elaboriert-kenntnisreiche und differenzierte Einführungsrede von Hans Gercke erwies sich der Rundgang durch die drei Etagen als ergiebig, denn der Besucher erhielt anhand der insgesamt 57 Exponate einen exzellenten Eindruck von der gründlichen Ausbildung der PH-Lehrer wie auch von ihrer Begabung, und es lässt sich gut vorstellen, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten den ihnen anvertrauten Schülern erfolgreich vermitteln können. Allein die Vielfalt der hier präsentierten Techniken mag manchen überrascht haben.

Neben Tuschezeichnungen auf Aquarellkarton oder Transparentpapier, Photogrammen und Farbfotografien, Fotomanipulationen auf Alu-Dibond, Collagen, verfremdeten Ölbildern oder Mischtechniken sind - als Königsdisziplin - auch Bleistiftzeichnungen auf Papier zu sehen, dies alles auf erstaunlich hohem Niveau. Doch nicht nur dieser Aspekt lässt auf die solide Unterweisung im Fach Kunst an der Heidelberger PH Rückschlüsse zu, denn man kann als Pädagoge bekanntlich nur weiter geben, was man selbst zu leisten imstande ist. Selbst als Außenseiter spürt man beim Rundgang, wie viel Freiräume den Nachwuchslehrern zur Verfügung stehen. Erstaunlich individuell sind daher die jeweiligen Ansätze für ihre Darstellungen, und der Besucher kann den Überlegungen der Lehrenden beim Verfertigen ihrer Objekte nachspüren. Fast beneidet man ihre künftigen Schüler, die so viel von ihren Fähigkeiten profitieren können.

Die "teaching artists" sind: Susanne Bauernschmitt, Daniel T. Braun, Susanne Catrein, Berna Gülerbasli, Holger Erbach, Enrico Liebig, Sebastian Schäuffele, Martin Schöneich, Martin Urlaß, Maren Knies.

Info: Ausstellung bei Tiefenbacher, Im Breitspiel 9, Heidelberg-Rohrbach, bis 15. Januar.