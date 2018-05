Von Volker Oesterreich

Wenn bei Kunst- oder Antiquitätenversteigerungen der Hammer fällt, kann das "der Hammer" sein. Spektakuläre Erlöse oder die Krimis um die Provenienz kostbarer Objekte sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Neuester Fall ist die bevorstehende Jubiläumsauktion des vor 50 Jahren gegründeten Heidelberger Auktionshauses Metz.

Spitzenobjekt der am 20. Mai stattfindenden Versteigerung ist ein Elfenbeinhumpen des Meisters Johann Ernst Kadau(w) II. aus Danzig, datiert auf die Jahre 1674 bis 1680. "Preis auf Anfrage", heißt es im Katalog. Also ein besonders kostbares Stück.

Brisant wird der Vorgang durch die Tatsache, dass der Humpen im Lost Art Register von nach dem Zweiten Weltkrieg verschollenen Kulturgütern verzeichnet ist. Auch in der Datenbank des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste ist er eingetragen. Ursprünglich war das Stück im Besitz der Herzoglichen Kunstkammer Gotha, dort wurde er schon 1721 auf einem Inventarverzeichnis geführt. Nach 1945 verloren sich die Spuren. Raubkunst? Abtransport nach Russland oder in die USA? Verkauf durch Dritte? Die Spekulationen schossen ins Kraut.

Dann tauchte das Stück wieder auf. Vor zwei Jahren wurde es schon einmal im Auftrag der derzeitigen Eigentümer, einer Familie Otto aus Bayern, vom Heidelberger Auktionshaus Metz angeboten. Damaliger Schätzpreis: 36.000 Euro.

"Heute gehen wir von einem viel höheren Erlös im mittleren sechsstelligen Bereich aus", sagt Auktionator Mike Metz auf Anfrage der RNZ. Als der Humpen 2015 versteigert werden sollte, informierte die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha das LKA Baden-Württemberg, was zur Beschlagnahmung und staatsanwaltlichen Untersuchungen führte. Die Stiftung möchte den Humpen unbedingt zurückhaben und ist weiterhin am Erwerb interessiert.

Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor. Darin appellieren die Gothaer an mögliche Bieter, dass sie "angesichts der historischen Brisanz" von einer Ersteigerung absehen, damit die Stiftung selbst mitbieten kann.

Mike Metz hat "keine guten Erinnerungen" an die staatsanwaltlichen Ermittlungen von 2015. Die Recherchen hätten ergeben, dass "weder den Eigentümern noch uns juristisch etwas vorzuwerfen ist". Außerdem sei die ganze Angelegenheit verjährt. Nach heutigen Erkenntnissen wurde der Humpen 1949 verkauft, "die Quittung ist noch vorhanden, ich habe sie selbst gesehen", sagt der Auktionator.

Mike Metz liegt seit gestern auch ein Entschuldigungsschreiben des Gothaer Oberbürgermeisters Knut Kreuch vor, er ist zugleich Dienstherr des dortigen Schloss-Museums. In dem Schreiben bittet der OB das Auktionshaus und die Eigentümer um eine gütliche Einigung. Wörtlich heißt es darin: "Wie ich heute weiß, sind auch Ihrem Hause Unannehmlichkeiten entstanden, die wir sicherlich hätten klären können, wenn nicht die Stiftung Schloss Friedenstein gegenüber Ihnen und der Besitzerfamilie so unglücklich gehandelt hätte."

Der Heidelberger Auktionator, der in der Vergangenheit schon in vielen Fällen für Museen günstige Rahmenbedingungen geschaffen hat, etwa fürs Kurpfälzische Museum, fürs Ladenburger Museum oder für ein Museum in Fulda, strebt auch im Fall des Elfenbeinhumpens eine Lösung an. Das Objekt soll am 20. Mai nur "unter Vorbehalt" aufgerufen werden, das heißt: Gotha kann in den Kaufvertrag eintreten.

Das Bittere für die Stiftung in Gotha ist, dass sie selbst den Preis in die Höhe getrieben hat. 2015 wäre eine viel günstigere Lösung möglich gewesen. Nun stand aber in der "Thüringer Allgemeinen", man müsse mit einem "Minimum" von 300.000 Euro rechnen. Mehr noch: Die Bedeutung des Humpens werde höher eingeschätzt als die eines Tischgeschirrs in Form eines silbernen Elefanten, das von Gotha im Jahr 2002 für 350.000 Euro zurückerworben wurde. . .

Wie auch immer, Mike Metz wünscht sich eine gute Lösung für alle Beteiligten: "Es ist immens wichtig, Kulturgüter für die Öffentlichkeit zu sichern."