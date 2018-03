Von Peter Lahr

"Die Attacke auf das Auge soll gelebt werden", erklärt Museumsleiterin C. Sylvia Weber beim Presserundgang durch die aktuelle Doppelausstellung in der Kunsthalle des 80-jährigen "Schraubenkönigs" Reinhold Würth. Fast trotzig schiebt sie hinterher: "Die einzelnen Themen gehen sehr wohl zusammen. Sie werden erstaunt sein, wie gut es funktioniert."

Denn auf den ersten Blick hat die gezeigte "Trilogie" nicht gar so große Schnittmengen: Im Obergeschoss geht es um "Op Art - Kinetik - Licht". Schon lange ein Sammlungsschwerpunkt, trifft man auf einige alte Bekannte aus der Ausstellung "Täuschungsmanöver" von 2006. Rund 100 Arbeiten von Josef Albers bis Victor Vasarely fordern zum "interaktiven Sehen" heraus.

Im Untergeschoss logiert mit dem Londoner Victoria & Albert Museum das weltweit älteste Haus für Design und Kunsthandwerk. Rund 120 funkelnde Luxus-Objekte kamen von der Themse an den Kocher. Damit nicht genug: "Silberhirsch und Wunderprunk" versammelt zudem 100 Preziosen aus der Würth’schen "Kunstkammer". "Hingucker" ist der fast 60 Zentimeter hohe "Erbschenkenbecher". Den vergoldeten Silberpokal reichte Schenk Christoph III. zu Limpurg-Gaildorf König Maximilian II. bei dessen Krönung 1562.

Op Art, die Abkürzung für "Optical Art", untersuchte die physikalischen Gesetze des Lichts und der Optik - und schuf den "Look" der 1960er Jahre. Mobiles von Alexander Calder mögen heute selbstverständlich wirken. "Damals waren sie etwas absolut Neues", betont Kuratorin Sonja Klee. Momentan sind Disco-Kugel-Effekte eines François Morellet oder "pixelige" Bilder eines Yaacov Agam schwer angesagt: "Die Technikbegeisterung von damals trifft heute wieder den Nerv der Zeit", freut sich C. Sylvia Weber.

Wollten die Künstler damals eine demokratische Kunst schaffen, die man ohne Vorbildung verstehen kann, so stehen die Wunderkammer-Objekte gewissermaßen am anderen Ende der Kunst-Rezeption: Seit der Renaissance war am Hofe elitäre Kennerschaft gefragt. Wer beiläufig und elegant über raffinierte Details und mythologische Anspielungen plaudern konnte, punktete. "Kunstkammern sind Orte des Staunens und der Macht", weiß deshalb Martin Roth. Der in Gerlingen bei Stuttgart geborene Direktor des Victoria & Albert Museums ist Mitglied im Kunstbeirat der Sammlung Würth und will mit der Kooperation eine Kulturbrücke bauen.

Leicht gelingt der Brückenschlag am Beispiel Steffi Graf. Nach ihrem siebten Wimbledon-Erfolg jubelt sie mit der "Rosenwasserschale der Venus". Von der Kopie nach einem Vorbild des 16. Jahrhunderts durfte sie allerdings nur eine kleinere Version mit nach Hause nehmen. Nicht groß genug sein konnte es dagegen beim "Jerningham-Weinkühler". In der ein Meter hohen "Wanne" könnten zwei Kleinkinder vergnüglich planschen. Im Original stecken 22 Kilogramm Silber. Zu sehen ist jedoch eine galvanoplastische Kopie.

