Eine Hommage an Frauen, die die Wechseljahre würdevoll meistern und eine Reflexion der Ängste jener, die von der ''Quarterlife Crisis'' befallen sind. Foto: Zorro Filmverleih

Von Anna Eberchart

Filmemacherin Carolin Genreith hat ein ernstes Problem: Sie wird bald 30. Und das Altwerden stellt sie sich überhaupt nicht schön vor. Aus diesem Grund fährt sie in ihre Heimat, zu ihrer Mutter, die mit ihren über 50 Jahren glücklicher und zufriedener wirkt als je zuvor. Ihr Geheimrezept für das Jungbleiben lautet: Bauchtanz. Einmal in der Woche trifft sie sich mit ihren gleichgesinnten Freundinnen, schmeißt sich in bauchfreie, paillettenbestickte Tops und lässt die Hüften schwingen. Das wirkt nicht nur besser als jede Antifaltencreme, sondern macht auch noch richtig glücklich.

Das Karlstorkino zeigt in diesem Monat die aus jenem Heimatbesuch entstandene Dokumentation "Die mit dem Bauch tanzen", die bereits beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen den Publikumspreis erhielt. Auf sehr persönliche Weise zeigt die Regisseurin bewegende Lebenswege ganz unterschiedlicher Frauen, die eines gemeinsam haben: Sie fühlen sich überhaupt nicht alt, belügen sich aber auch nicht selbst. Die Harmonie zwischen Lebenserfahrung und Kindlichkeit kauft man den wunderschönen, natürlichen und immerfort lächelnden Bauchtänzerinnen einfach ab.

Carolin Genreiths Erstling ist jedoch nicht nur eine Hommage an Frauen, die die Wechseljahre würdevoll meistern, sondern auch eine Reflexion der Ängste aller, die von der "Quarterlife Crisis" befallen sind. Von einem unruhigen, lauten und unsicheren Leben in der Großstadt geplagt, merkt die Regisseurin, dass die Eifel nicht langweilig und das neue Hobby ihrer Mutter gar nicht peinlich ist. Vielleicht hat sie auch im Laufe des Filmdrehs aufgehört, sich Sorgen über ihr Alter zu machen und sich auf die Suche zur eigenen inneren Ruhe gemacht.

Info: Karlstorkino Heidelberg 22. und 29.9.; Olympia-Kino Leutershausen: 27. bis 29. September.