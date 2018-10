Von Franz Schneider

Doch, das gibt es noch: Große Projekte schreiten voran, werden sogar abgeschlossen. Klaus Theweleit liefert dafür ein Beispiel, denn seine Pocahontas-Bände drängen nach Vollendung. Bereits vor Jahrzehnten erschienen der erste und der letzte vierte Band, jetzt endlich Band II, der dritte wäre auch schon fertig. Darum kam er ins Heidelberger DAI: ein entspannter Herr in Hausschuhen, sehr belesen, sehr bebildert. Der einstige Autor von "Männerphantasien" und dem "Buch der Könige" will in "Pocahontas" allgemein zeigen, wie Kolonialismus sich dadurch legitimieren möchte, dass am Beginn der Einwanderung und Landnahme ein scheinbarer Liebesakt vollzogen wird, der symbolisch die beiden Kulturen miteinander vereinigt.

So eben bei der indianischen Königstochter Pocahontas, die zunächst den englischen Captain John Smith rettet, dann aber geraubt und verheiratet wird, schließlich getauft als Rebecca nach England reist und zuletzt dort 1616 stirbt. Klaus Theweleit erblickt darin eine mythenumrankte Geschichte, die aber eigentlich eine Vergewaltigung als Kern besitzt. Berücksichtigt man die vielen Varianten, so findet man den Ursprung der Geschichte sogar in der griechischen Mythologie. Der Gott verstellt und verkleidet sich, kommt nieder auf die Erde, um dort die Königstochter zu verführen oder mit Gewalt zu bezwingen, damit sie ihm einen Sohn gebäre.

Die Liste der Fallbeispiele ist lang, 27 Namen von Königstöchtern fand Theweleit, denen dergleichen geschah: Namen wie Alkmene, Ariadne, Danae, Europa, Kallisto, Leda, Medea und noch viele weitere. Das Vorhaben hieß Graecianisierung, die Landkarte im Buch gilt es zu studieren, die Verführung und Vergewaltigung als Ausdehnung des politisch-kulturellen Einflussbereichs.

Zeus hat es Klaus Theweleit besonders angetan. Minutiös schildert er dessen Verkleidungskünste, um die Objekte seiner Begierde zu überfallen und zu entführen, sei es als Schwan, sei es als Stier oder gar als goldener Regen. Für alles fanden sich zahlreiche Bilder aus der Kunstgeschichte, große Meister und dümmliche Pornografen aus dem Internet. Eine besondere Spezialität, die er aber dem DAI-Publikum vorenthielt, ist die Darstellung dieser Mythen als Zigarettenreklame, Beispiele aus Comics gab es dafür aber reichlich.

Klaus Theweleits computergestützte Bildmaterialschlacht an der Wand der "Library" des DAI fand im Vortrag seine Einleitung und seinen Ausklang. So konnte man wiederum den charakteristischen Theweleit-Sound hören, die wissensgesättigte Schnodderigkeit mit polemischen Spitzen und Zitaten aus Jimi-Hendrix-Songs, die einen das dicke Buch flott lesen lässt. Eine gewisse Redundanz und Thesenarmut lässt sich aber trotzdem nicht verdrängen.

Info: Klaus Theweleit: "Buch der Königstöchter. Von Göttermännern und Menschenfrauen. Pocahontas II." Stroemfeld Verlag, Frankfurt/M. 2013, 736 Seiten, 38 Euro.