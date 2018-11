Anke Helfrich und Bassisten Dietmar Fuhr in Mannheim. Foto: Rainer Köhl

Von Rainer Köhl

Mannheim. Längst überfällig war es, Anke Helfrich auch mal bei Enjoy Jazz zu präsentieren; die Echo-Jazz-Preisträgerin 2016 spielte nun mit ihrem Quartett in der Mannheimer Alten Feuerwache. Jetzt hatte sie mit Adrian Mears auch einen exzellenten Posaunisten mit an Bord, um die Titel ihrer jüngsten CD "Dedication" vorzustellen.

Flott ging es los mit Helfrichs "Upper West Side", das sie in New York komponierte. Mit dem quirlig urbanen Thema ging es harmonisch kreuz und quer durch die Straßen von Manhattan, in flotten Bop-Läufen. Exzellente Begleiter hatte die Pianistin mit dem Bassisten Dietmar Fuhr und drummer Jonas Burgwinkel: dabei wurde fabelhaft aufeinander reagiert, das rhythmisch Komplexe immer präzise ineinander verhakt.

In New York hatte sie bei Kenny Barron und Larry Goldings studiert, ein Einfluss, der in ihrem Spiel spürbar ist. "Sagrada familia" ist eine gefühlstiefe Ballade, deren Ausdruck die Pianistin mit quirligen Ornamenten anreicherte.

Widmungen enthält ihre jüngste CD, Huldigungen an Freunde, Familie, Persönlichkeiten. In Namibia ist die Pianistin aufgewachsen und hat früh schon ihre Sinne geschärft im Einsatz gegen Rassendiskriminierung: Ein Gedicht des südafrikanischen Poeten William Ernest Henry, das dieser für den eingekerkerten Nelson Mandela schrieb, hat sie zu "Invictus" inspiriert. Auch einen Tribute für Martin Luther King vertonte Helfrich mit "The Price".