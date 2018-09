Von Nicoline Pilz

Schwetzingen. Als der Herrgott einst in Kutaissi, der Georgischen Sozialistischen Sowjetrepublik, musikalische Gaben verteilte, stellte sich die kleine Katie Melua gleich dreimal an. Und bevor der liebe Gott noch merken konnte, dass er die Kleine überreich beschenkt hatte, ging der Lockenkopf mitsamt seiner Familie schnell nach Belfast - und pflegte fortan seine Talente als Sängerin, Songwriterin und Musikerin.

Vor genau zehn Jahren landete Katie Melua ihren ersten Riesenhit mit "Closest thing to crazy", worauf der nicht minder erfolgreiche Titel "Nine million bicycles" folgte. Darauf reduzieren darf man die knapp 29-Jährige nicht. Und die rund 3000 Zuhörer im Schwetzinger Schlosspark wussten sowieso, was sie an der Künstlerin haben: "Ein absolut tolles Konzert und eine göttliche Stimme", schwärmte eine Besucherin.

Klar kamen gegen Ende die beiden bekanntesten Songs - und das Publikum freute sich und war glücklich. Aber es gab immer wieder genauso viel Applaus für andere magische Momente, etwa, wenn Melua den Bond-Klassiker "Diamonds are forever" nur mit Kontrabass-Begleitung gab und mit diesem Stück fraglos Shirley Bassey alle Ehre machte.

Die Shows der georgisch-britischen Sängerin und Musikerin kommen ohne großen Schnickschnack aus: Vier Felder, in denen Lichtprojektionen ablaufen, das war's auch schon. Und Melua selbst ist keine Freundin großer Gesten. Wann immer ein Song zu überfrachtet werden droht, wechselt sie die Stimmung, setzt rockige Riffs gegen Folklore-Klänge, spielt mit Pop-, Jazz- und Blueselementen, um wieder zu den schlichten Tracks zurückzukehren, die so ergreifend sind.

Ihre Auftritte fokussieren sich aufs Handwerk - und das ist gut so. Ihre vier Mitmusiker sind gestandene Könner an den Drums, an Gitarre, Bass und (Schiffer-) Klavier, die der Frontfrau Raum geben. Und die singt stets so reduziert, dass sie immer noch eine Schippe drauflegen könnte, wenn sie es wollte. Wie Melua Vokale nimmt, sie hält und mühelos nach oben und unten trägt, ist schon etwas ganz Besonderes. Vergleiche mit Edith Piaf oder der verstorbenen Sängerin Eva Cassidy, ein großes Vorbild von ihr, dürfen sein, müssen aber nicht.

Klar auch, dass bei inzwischen fünf vorliegenden Alben (das sechste mit dem Titel "Ketevan" erscheint im September) manche Stücke Ähnlichkeit mit besagten großen Hits haben. Aber auch das schadet nicht. Katie Melua ist nebenbei auch eine gute Geschichtenerzählerin, obwohl man bei ihrem Auftritt im Schlosspark manchmal mit der Verständlichkeit hadern konnte.

Titel wie "I'd love to kill you with a kiss" oder "Spider's web" offenbarten in Schwetzingen eine ganz besonders große Ausdrucksstärke. Mit dem Countrysong "On the Road again" von Willy Nelson steuerte Melua, die sich selbst auf verschiedenen Gitarren und einmal auch am Klavier begleitete, nach eindreiviertel Stunden aufs Finale zu. Da standen die Zuhörer längst, klatschten im Stehen und riefen immer wieder "Katie, Katie".

Das Vorprogramm bestritt die erst 22-jährige Leddra Chapman gewitzt, charmant und gekonnt. Auch von ihr hätte man gerne noch mehr gehört.